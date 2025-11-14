باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سید جلیل حسینی، در نشست کمیته پیشگیری از آسیب به خود بر بازنگری و تدوین دستورالعمل جدید تعامل با دانشجویان و دستیاران آسیبپذیر سلامت روان تأکید شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی و حمایت از دانشجویان و دستیاران در شرایط دشوار آموزشی و روانی گفت: تابآوری دانشجویان گروه پزشکی و همچنین جامعه پزشکی باید تقویت شود و همه ارکان نظام سلامت در این زمینه مسئولیتپذیر باشند.
وی تاکید کرد: همکاری مستمر معاونتهای آموزشی، دانشجویی، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی برای ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای فردی ضروری است.
حسینی با اشاره به اجرای طرح «پنجره نو» توسط معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت افزود: تاکنون بیش از ۲۷ هزار دانشجوی جدیدالورود تحت غربالگری اولیه سلامت روان قرار گرفتهاند که حدود نیمی از آنان نیازمند پیگیریهای تکمیلی بودهاند. این طرح برای دستیاران جدیدالورود نیز اجرا شده است.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، دانشگاههای علوم پزشکی موظفاند در صورت مشاهده علائم خطر، ضمن گزارش فوری به دبیرخانههای ذیربط، حمایت روانی، آموزشی و اجتماعی لازم را برای دانشجویان فراهم کنند.
بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه، نمایندگان دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مرکز خدمات آموزشی از بازنگری دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان و دستیاران آسیبپذیر سلامت روان خبر دادند.
بر اساس این دستورالعمل، دانشگاهها موظفاند در صورت مشاهده علائم خطر، بلافاصله موضوع را به دبیرخانه مربوطه گزارش کرده و حمایت روانی، آموزشی و اجتماعی لازم را فراهم کنند.
اعضا همچنین با اشاره به تجربههای موفق دانشگاهها در برگزاری کمیتههای آسیب به خود دستیاران، پیگیری امور دانشجویان در معرض خطر و اجرای کارگاههای آموزشی ویژه مدیران گروهها، اساتید و مسئولان مراکز مشاوره، بر ضرورت گسترش آموزشهای تخصصی در حوزه شناخت، مداخله و ارجاع دانشجویان در معرض خطر تأکید کردند.
ایجاد سامانه بینام و سراسری غربالگری سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی نیز از دیگر مصوبات این نشست بود تا امکان ارزیابی و دریافت بازخورد فردی بهصورت محرمانه فراهم شود.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش آماری وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران، چالشهای موجود در مراکز مشاوره، کمبود نیروی متخصص و ضرورت بازنگری در روندهای پیگیری و حمایت مطرح شد.
اعضا تأکید کردند که هیچ موردی از آسیب به خود نباید بدون پیگیری دقیق و مستند باقی بماند و دانشگاهها باید ضمن رعایت محرمانگی، اطلاعات مربوط را بهصورت منظم به کمیته وزارت بهداشت ارسال کنند.
در این نشست مقرر شد کمیته کشوری پیشگیری از آسیب به خود، گزارش تحلیلی وضعیت سلامت روان دانشجویان، دستیاران و جامعه پزشکی را بر اساس دادههای دانشگاهها و انجمنهای علمی و با مقایسه بینالمللی تهیه کرده و برای تصمیمسازیهای کلان در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
نشست کمیته پیشگیری از آسیب به خود با حضور دکتر حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان حوزههای آموزش، سلامت روان، امور دانشجویی، سازمان نظام پزشکی و نماینده انجمن علمی روانپزشکی در محل وزارت بهداشت برگزار شد.