در پی درگذشت خواهر دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمدرضا عارف خطاب به محمود احمدی نژاد آمده است: خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان سرکار خانم زرین احمدی نژاد موجب تالم و تاثر شد.

وی افزود: از درگاه پروردگار متعال می‌خواهم روان پاک آن بانوی والامقام را غریق دریای رحمت خود فرماید و به بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی عنایت فرماید.

عارف خاطر نشان کرد: این ماتم را به جنابعالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی شکیبایی و پاداش نیکو و تندرستی و برای جنابعالی طول عمر با عزت مسالت می‌کنم.

برچسب ها: پیام تسلیت ، معاون اول رئیس جمهور
