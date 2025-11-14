کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: بررسی سابقه اجاره مالکیت و شفافیت در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس اجرایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه «خودنویس» یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مسکن است که تاکنون نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن داشته است.

او بیان کرد: ۲۴ساعته بودن و رایگان بودن سامانه خودنویس باعث شده میزان استقبال متقاضیان از این سامانه به‌شدت افزایش یابد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن توضیح داد: در سامانه خودنویس، مستأجر می‌تواند پیش از مراجعه به ملک، از طریق سامانه‌های جانبی متصل به خودنویس، سابقه اجاره ملک و نرخ‌های رایج آن منطقه را بررسی کند.

محمدی افزود: در سامانه خودنویس، اطمینان از ثبت رسمی مبلغ ودیعه، ریسک بازپس‌گیری آن را در پایان قرارداد کاهش می‌دهد؛ بنابراین ودیعه دیگر یک «پول نقد» غیرقابل‌ردیابی نیست.

او ادامه داد: سفته‌بازی در بازار مسکن، به‌ویژه در بخش اجاره، با استفاده از اطلاعات ناقص و دستکاری انتظارات شکل می‌گیرد. سفته‌بازان با اجاره دادن ملک در طول سال و سپس افزایش شدید قیمت در زمان تمدید، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس با ثبت دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد و نرخ اجاره، دو شاخص مهم را برای نظارت فراهم می‌سازد. خودنویس به‌طور مستقیم باعث کاهش قیمت اجاره نخواهد شد، اما با ایجاد شفافیت و فراهم کردن ابزارهای تحلیلی قوی، زمینه مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و منطقی‌سازی نرخ‌های اجاره در بلندمدت را فراهم می‌کند.

او اظهار داشت: این سامانه یک انقلاب در زیرساخت داده‌های ملکی است و موفقیت آن وابسته به اراده سیاسی برای الزام‌آور ساختن استفاده از آن است.

 

 

