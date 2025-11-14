سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جلال میرآقایی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جلال میرآقایی معاون اسبق امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر، را به خانواده آن مرحوم و دوستان و همکارانش تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از زحمات و تلاش‌های آن عالم فرزانه در راه تحقق وحدت اسلامی، گسترش گفت وگوی ادیان و مذاهب و ترویج معارف ناب محمدی (ص) و سیره اهل بیت (ع)، برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده و دوستان و همکارانش صبر و شکیبایی مسئلت کرد.