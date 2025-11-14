باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار خواهیم داشت و به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پبش‌بینی شده است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از شنبه و یکشنبه خبر داد و گفت: با ورود سامانه بارشی به کشور برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان جنوب مرکزی ارتفاعات البرز غربی پیش‌بینی افزایش ابر، کاهش دما، رگبار و رعد و و وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد هم گرد و خاک پیش بینی شده است.

به گفته ضیائیان، برای روز دوشنبه این شرایط در برخی مناطق شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و برخی مناطق از دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی هم رخ می‌دهد.

وی توضیح داد: از اول هفته تا اواسط هفته آینده، بارش در ارتفاعات شمال غرب کشور به شکل برف خواهد بود. سه شنبه نیز در بیشتر مناطق کشور، جوی آرام و پایدار مورد انتظار است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: یکشنبه در برخی مناطق شرق و شمال شرق دوشنبه برای شرق سواحل دریای خزر و سه‌شنبه در جنوب غرب و نوار شرقی کشور، وزش باد نسبتا شدید تا شدید رخ می‌دهد که برای برخی مناطق سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد.

به گفته وی، دوشنبه و سه شنبه خلیج فارس، مواج و متلاطم پیش‌بینی شده است.

او بیان کرد:فردا تهران غبار محلی خواهد داشت و بیشینه دمای تهران امروز ۲۰ و فردا به ۱۸ درجه می‌رسد و کمینه دما هم در تهران ۱۱ درجه خواهد شد. برای تهران روز دوشنبه افزایش باد، گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.