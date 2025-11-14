عربستان یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و تجاوزات مداوم علیه فلسطینیان را محکوم کرده و نسبت به سکوت بین‌المللی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عربستان، محکومیت شدید این کشور از نقض‌های مداوم مقامات اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان علیه مردم فلسطین، که اخیرا شامل یورش به محوطه مسجد الاقصی و تحریک نمازگزاران در آنجا و همچنین حمله به مسجد حاجه حمیده در روستای فلسطینی کفر حارث بود، را ابراز کرد.

عربستان تاکید کرد که ادامه این حملات بدون بازدارندگی، تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای دستیابی به صلح را تضعیف می‌کند و منجر به تشدید تنش‌ها و تداوم درگیری می‌شود.

وزارت خارجه عربستان هشدار داد که سکوت بین‌المللی در قبال این اقدامات و فقدان سازوکار‌های پاسخگویی با توجه به تخلفات مداوم اسرائیل، پایه‌های نظام بین‌المللی را تضعیف کرده و اصول حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

عربیتان سعودی بر حمایت بی‌دریغ خود از مردم فلسطین و تلاش‌های مستمر خود برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرز‌های ۱۹۶۷، به پایتختی قدس شرقی، مطابق با ابتکار صلح عربی و قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه، تاکید کرد.

شایان ذکر است که روز گذشته شهرک‌نشینان پس از ریختن مواد قابل اشتعال در ورودی مسجد حاجه حمیده، واقع در بین شهر‌های دیر استیا و کفر حارث، در شمال غربی سلفیت در کرانه باختری، آن را به آتش کشیدند. ساکنان محلی برای جلوگیری از تخریب کامل مسجد در اثر آتش‌سوزی مداخله کردند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
شهادت ۲۶۰ فلسطینی در غزه از زمان آتش‌بس اکتبر
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
آخرین اخبار
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
شورای حقوق بشر جنایات نیرو‌های پشتیبانی سریع را محکوم کرد
سوریه همکاری با آمریکا علیه داعش را رد کرد
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
هشدار قبرس به ترکیه: مسیر پیوستن خود به اتحادیه اروپا را مسدود نکنید
۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با عفو نتانیاهو مخالفند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اوربان به ممنوعیت واردات گاز روسیه اعتراض کرد
یونیفیل: دیوار مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده و خاک لبنان را اشغال کرده است
باکو سفیر روسیه را فراخواند
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
روسیه: طرح اوکراین برای ترور یک مقام ارشد دولت خنثی شد