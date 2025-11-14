باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عربستان، محکومیت شدید این کشور از نقضهای مداوم مقامات اشغالگر اسرائیلی و شهرکنشینان علیه مردم فلسطین، که اخیرا شامل یورش به محوطه مسجد الاقصی و تحریک نمازگزاران در آنجا و همچنین حمله به مسجد حاجه حمیده در روستای فلسطینی کفر حارث بود، را ابراز کرد.
عربستان تاکید کرد که ادامه این حملات بدون بازدارندگی، تلاشهای بینالمللی و منطقهای برای دستیابی به صلح را تضعیف میکند و منجر به تشدید تنشها و تداوم درگیری میشود.
وزارت خارجه عربستان هشدار داد که سکوت بینالمللی در قبال این اقدامات و فقدان سازوکارهای پاسخگویی با توجه به تخلفات مداوم اسرائیل، پایههای نظام بینالمللی را تضعیف کرده و اصول حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
عربیتان سعودی بر حمایت بیدریغ خود از مردم فلسطین و تلاشهای مستمر خود برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷، به پایتختی قدس شرقی، مطابق با ابتکار صلح عربی و قطعنامههای بینالمللی مربوطه، تاکید کرد.
شایان ذکر است که روز گذشته شهرکنشینان پس از ریختن مواد قابل اشتعال در ورودی مسجد حاجه حمیده، واقع در بین شهرهای دیر استیا و کفر حارث، در شمال غربی سلفیت در کرانه باختری، آن را به آتش کشیدند. ساکنان محلی برای جلوگیری از تخریب کامل مسجد در اثر آتشسوزی مداخله کردند.
منبع: المیادین