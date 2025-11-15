جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از تغییرات ساختاری جدید این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - میثاق شمسینی، جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از پیامدهای طرح جدید بازنگری ساختار این دانشگاه انتقاد کرد و گفت: در مدل تازه، پردیسها و مراکز فعلی حذف و بهجای آن دانشکدهها ایجاد میشود؛ همچنین مدیریت امور پردیسها در استانها کنار گذاشته شده و «دانشگاه فرهنگیان استانی» و در سطح ملی «دانشگاه ملی فرهنگیان» تأسیس خواهد شد.
جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه طرح جدید هیچ نسبتی با مأموریت اصلی دانشگاه یعنی تربیت معلم ندارد؛ افزود: الگوی پیشنهادی عملاً مشابه ساختار دانشگاههای عمومی است و هویت مأموریتمحور دانشگاه فرهنگیان را تضعیف میکند. چنین ساختاری این ذهنیت را تقویت میکند که معلم را میتوان از هر دانشگاهی تربیت کرد؛ رویکردی که در سالهای اخیر موجب ورود بخش قابلتوجهی از معلمان از مسیرهایی غیر از دانشگاه فرهنگیان شده است.
شمسینی ادامه داد: این ساختار بدون پشتوانه پژوهشی و بدون مشارکت اساتید، مدیران و تشکلهای دانشجویی تهیه شده و تصمیمگیریها پشت درهای بسته صورت گرفته است؛ موضوعی که میتواند اجرای طرح را با چالش جدی مواجه کند.
جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان این طرح را مهمترین مسئله دانشگاه فرهنگیان در دهه اخیر دانست و اظهار کرد: تغییر ناگهانی ساختار میتواند عناصر آموزشی، فرهنگی و اداری و حتی فلسفه وجودی دانشگاه را دگرگون کند و بازگشت به وضعیت مأموریتمحور را تقریباً ناممکن سازد.