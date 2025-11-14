اسناد نشان می‌دهد که مجرم جنسی مشهور آمریکایی با بسیاری از سران سیاسی آمریکا و حتی نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -مجموعه‌ای از اسناد که توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد، جزئیات چگونگی ارتباط «جفری اپستین» مجرم جنسی با سران سیاسی و غول‌های تجاری را شرح می‌دهد.

در حالی که رابطه اپستین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مرکز توجه قرار گرفته، این اسناد همچنین نشان می‌دهد که سایر مقامات آمریکایی نیز با این فساد گسترده در ارتباط بوده و نفوذ این مجرم تا چه حد گسترده بوده است. 

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه

نام تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه در امور سوریه و از اعضای ارشد جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ترامپ، در چندین ایمیل دیده می‌شود. در یک تبادل ایمیل در مارس ۲۰۱۶، اپستین به باراک می‌گوید که خبرنگاران با او تماس گرفته‌اند و درباره ترامپ می‌پرسند، اما او از اظهار نظر خودداری کرده است. باراک پاسخ می‌دهد: «امیدوارم حالت خوب باشد. بیا با هم صحبت کنیم.» اپستین در پاسخ به باراک می‌نویسد: «عکس‌هایی از خودت و بچه بفرست» این کار لبخند را روی لب من می‌آورد.

ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی

ایهود باراک، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۱۳ ایمیلی به اپستین ارسال کرده مبنی بر اینکه یکی از مقامات از ریاست فدرال رزرو کناره‌گیری کرده است. 
اواخر همان روز، اپستین ایمیلی به باراک ارسال کرد تا جلساتی را برای او با بانکدار میلیاردر «آریان دو روچیلد» برنامه‌ریزی کند.

استیون بنن، استراتژیست کاخ سفید

استیون کی. بنن، استراتژیست کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ، در ماه‌های قبل از دستگیری اپستین در سال ۲۰۱۹، مرتباً با او پیامک رد و بدل می‌کرد.  در یکی از این پیام‌ها، اپستین می‌گوید زنی که با او در ارتباط است با گیرنده ایمیل تماس خواهد گرفت. 

طبق اسناد، بنن بیشتر بهار ۲۰۱۹ را در اروپا گذرانده و اپستین مرتباً پیشنهاد ارسال یک جت خصوصی یا اجاره هواپیما برای بردن بنن به پاریس را می‌داد. پیام‌ها نشان می‌دهند که بنن ظاهراً در بهار ۲۰۱۹ یک شب را در خانه اپستین گذرانده است. همچنین در اوایل سال ۲۰۱۸، اپستین در ایمیل‌ها از بنن به عنوان دوست یاد می‌کرد.

لری سامرز، رئیس شورای اقتصادی کاخ سفید در سال ۲۰۰۹

این اسناد نشان دهنده دو سال ارتباط بین اپستین و لری سامرز است، از جمله گفت‌و‌گو‌هایی در مورد مشکلات زندگی شخصی سامرز. در یک ایمیل، دو طرف درباره تلاش‌های سامرز برای ایجاد ارتباط با یک خانم صحبت می‌کردند. در این ایمیل، اپستین به سامرز می‌گوید که «حامی خوبی» است و می‌تواند با آن خانم صحبت کند. اگرچه سامرز در نهایت می‌گوید که قصد دارد بر ازدواج خود تمرکز کند.

 بعداً، در ژوئن ۲۰۱۹، تا چند روز قبل از دستگیری اپستین به اتهام قاچاق انسان، سامرز دوباره به دنبال مشاوره گرفتن در مورد یک زن است.

منبع: واشنگتن پست

برچسب ها: جفری اپستین ، دونالد ترامپ ، ایهود باراک
خبرهای مرتبط
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
افشای اسناد جدید از ترامپ؛
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
آخرین اخبار
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
شورای حقوق بشر جنایات نیرو‌های پشتیبانی سریع را محکوم کرد
سوریه همکاری با آمریکا علیه داعش را رد کرد
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
هشدار قبرس به ترکیه: مسیر پیوستن خود به اتحادیه اروپا را مسدود نکنید
۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با عفو نتانیاهو مخالفند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اوربان به ممنوعیت واردات گاز روسیه اعتراض کرد
یونیفیل: دیوار مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده و خاک لبنان را اشغال کرده است
باکو سفیر روسیه را فراخواند
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
روسیه: طرح اوکراین برای ترور یک مقام ارشد دولت خنثی شد