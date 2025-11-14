باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -مجموعهای از اسناد که توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد، جزئیات چگونگی ارتباط «جفری اپستین» مجرم جنسی با سران سیاسی و غولهای تجاری را شرح میدهد.
در حالی که رابطه اپستین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مرکز توجه قرار گرفته، این اسناد همچنین نشان میدهد که سایر مقامات آمریکایی نیز با این فساد گسترده در ارتباط بوده و نفوذ این مجرم تا چه حد گسترده بوده است.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه
نام تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه در امور سوریه و از اعضای ارشد جمعآوری کمکهای مالی برای ترامپ، در چندین ایمیل دیده میشود. در یک تبادل ایمیل در مارس ۲۰۱۶، اپستین به باراک میگوید که خبرنگاران با او تماس گرفتهاند و درباره ترامپ میپرسند، اما او از اظهار نظر خودداری کرده است. باراک پاسخ میدهد: «امیدوارم حالت خوب باشد. بیا با هم صحبت کنیم.» اپستین در پاسخ به باراک مینویسد: «عکسهایی از خودت و بچه بفرست» این کار لبخند را روی لب من میآورد.
ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی
ایهود باراک، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۱۳ ایمیلی به اپستین ارسال کرده مبنی بر اینکه یکی از مقامات از ریاست فدرال رزرو کنارهگیری کرده است.
اواخر همان روز، اپستین ایمیلی به باراک ارسال کرد تا جلساتی را برای او با بانکدار میلیاردر «آریان دو روچیلد» برنامهریزی کند.
استیون بنن، استراتژیست کاخ سفید
استیون کی. بنن، استراتژیست کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ، در ماههای قبل از دستگیری اپستین در سال ۲۰۱۹، مرتباً با او پیامک رد و بدل میکرد. در یکی از این پیامها، اپستین میگوید زنی که با او در ارتباط است با گیرنده ایمیل تماس خواهد گرفت.
طبق اسناد، بنن بیشتر بهار ۲۰۱۹ را در اروپا گذرانده و اپستین مرتباً پیشنهاد ارسال یک جت خصوصی یا اجاره هواپیما برای بردن بنن به پاریس را میداد. پیامها نشان میدهند که بنن ظاهراً در بهار ۲۰۱۹ یک شب را در خانه اپستین گذرانده است. همچنین در اوایل سال ۲۰۱۸، اپستین در ایمیلها از بنن به عنوان دوست یاد میکرد.
لری سامرز، رئیس شورای اقتصادی کاخ سفید در سال ۲۰۰۹
این اسناد نشان دهنده دو سال ارتباط بین اپستین و لری سامرز است، از جمله گفتوگوهایی در مورد مشکلات زندگی شخصی سامرز. در یک ایمیل، دو طرف درباره تلاشهای سامرز برای ایجاد ارتباط با یک خانم صحبت میکردند. در این ایمیل، اپستین به سامرز میگوید که «حامی خوبی» است و میتواند با آن خانم صحبت کند. اگرچه سامرز در نهایت میگوید که قصد دارد بر ازدواج خود تمرکز کند.
بعداً، در ژوئن ۲۰۱۹، تا چند روز قبل از دستگیری اپستین به اتهام قاچاق انسان، سامرز دوباره به دنبال مشاوره گرفتن در مورد یک زن است.
منبع: واشنگتن پست