دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، ضمن رد قاطع ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امنیت داخلی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اتهام‌ها را کاملا بی‌اساس و ساختگی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با محکوم‌کردن حمایت‌های مستمر کانادا از رژیم صهیونیستی و همدستی کانادا در نسل‌کشی فلسطینیان، تاکید کرد اتهام‌زنی مضحک سازمان امنیت کانادا علیه ایران هدفی جز منحرف‌کردن توجهات از قانون‌شکنی‌ها و جنایات در حال ارتکاب توسط رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و حمایت‌های کانادا از آن ندارد.

مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین با تقبیح کارشکنی مقامات کانادایی در ارائه خدمات متعارف کنسولی به ایرانیان مقیم کانادا، خواستار اصلاح رویکرد‌های غیرمسئولانه و ناموجه دولت کانادا در قبال ایران شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ایران بابت کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژِیم صدام دیکتاتور از آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار در مجامع بین‌المللی شکایت کند و چون به خاطر که آمریکا و کشورهای اروپایی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی رژِیم صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله هستند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
عملکرد دستگاه دیپلماسی از سال 1392 تاکنون در مذاکره غلط و اشتباه بود.
عملکرد دستگاه دیپلماسی از سال 1394تاکنون در توافق هسته ای برجام غلط و اشتباه بود.
و این در حالی است که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ندارد و چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ملت ایران از سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
1 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
2 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
3 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
۰
۱
پاسخ دادن
