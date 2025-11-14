منابع امنیتی از زخمی شدن یک زن در پی انفجار ناشناخته در منطقه المزه دمشق خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منبعی امنیتی به شبکه «الإخباریه السوریه» خبر داد که یک زن بر اثر انفجار ناشناختهای که توسط افراد ناشناس و در حملهای به یک منزل در منطقه المزه دمشق رخ داد، زخمی شده است.
این شبکه افزود: «نیروهای امنیتی در حال انجام تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات حادثه و پیگیری عاملان آن هستند».
پیشتر «الإخباریه السوریه» گزارش داده بود که انفجاری در منطقه المزه دمشق رخ داده که ماهیت آن در دست بررسی است. در همین حال، شبکه التلفزیون العربی قطر اعلام کرد که سه صدای انفجار در المزه شنیده شده و آمبولانسها به محل حادثه اعزام شدهاند.
منبع: النشره