میدان معلم قم میزبان سوگواره حدیث غربت با نمایش سیره و زندگی بانوی دو عالم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سوگواره حدیث غربت همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) با هدف نمایش سیره و زندگی بانوی دو عالم با زبان هنر آغاز شد. 

در این برنامه معنوی، بخش‌های مختلف هنری و نمایشی با محوریت زندگی پرفراز و نشیب و مصائب حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا می‌شود.

در قالب این سوگواره، برنامه‌هایی همچون تئاتر، نقاره‌زنی، شعرخوانی آیینی و مدیحه‌سرایی برای حاضران تدارک دیده شده است تا زائران و عزاداران لحظاتی آمیخته با معرفت و شور فاطمی را تجربه کنند.

این سوگواره از ۲۳ آبان تا ۳ آذر همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای دلدادگان اهل‌بیت (ع) در میدان معلم قم خواهد بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حدیث غربت ، شهادت حضرت زهرا(س)
خبرهای مرتبط
تعطیلی سطوح عالی و خارج حوزه در ایام تبلیغی فاطمیه
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
یادواره شهدای روستای جنت‌آباد بخش مرکزی قم برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
اقامه نماز طلب باران در قم
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
برخورد مرگبار پراید و پرشیا در اتوبان قم – تهران
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست قم به مرحله حذفی رقابت‌های کشوری
سوگواره حدیث غربت در قم برپا شد
آخرین اخبار
سوگواره حدیث غربت در قم برپا شد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست قم به مرحله حذفی رقابت‌های کشوری
برخورد مرگبار پراید و پرشیا در اتوبان قم – تهران
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
اقامه نماز طلب باران در قم
پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان قم؛ تاخیر در ساخت پروژه ملی مجاز یا غیرمجاز؟
جولان موش ها در محله سلامت قم