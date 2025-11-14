میدان معلم قم میزبان سوگواره حدیث غربت با نمایش سیره و زندگی بانوی دو عالم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سوگواره حدیث غربت همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) با هدف نمایش سیره و زندگی بانوی دو عالم با زبان هنر آغاز شد.
در این برنامه معنوی، بخشهای مختلف هنری و نمایشی با محوریت زندگی پرفراز و نشیب و مصائب حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا میشود.
در قالب این سوگواره، برنامههایی همچون تئاتر، نقارهزنی، شعرخوانی آیینی و مدیحهسرایی برای حاضران تدارک دیده شده است تا زائران و عزاداران لحظاتی آمیخته با معرفت و شور فاطمی را تجربه کنند.
این سوگواره از ۲۳ آبان تا ۳ آذر همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای دلدادگان اهلبیت (ع) در میدان معلم قم خواهد بود.