نشست «برمدار مصطفی» به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت شهید سید مصطفی کاظمی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست «برمدار مصطفی» به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت شهید سید مصطفی کاظمی با حضور اندیشمندان، نخبگان، شخصیتهای سیاسی و فرهنگی افغانستان در مشهد برگزار شد.
سید محمدنقی موسوی سراج، دبیر بنیاد جیحون، هدف از برگزاری این نشست را گرامیداشت یاد و تفکر شهید کاظمی عنوان کرد و گفت:شهید کاظمی یکی از شخصیتهای محبوب چهار دهه اخیر افغانستان است که در میان تمام اقوام جایگاه ویژهای دارد.
ایشان از چهرههای تأثیرگذار در جریان اصلاحات افغانستان بود و چه در زمان وزارت و چه در دوران نمایندگی مجلس، با برنامهریزی دقیق، تشکیل فراکسیونها و مبارزه با فساد، برای برقراری عدالت میان همه اقوام تلاش میکرد. یکی از آرمانهای او توسعه افغانستان بدون وابستگی به کشورهای خارجی بود.
مولوی حسام، از فرماندهان جهادی سابق افغانستان، نیز در این مراسم گفت:شهید کاظمی از نخبگان مردم افغانستان بود؛ انسانی خردمند، دلسوز و آگاه که برای تغییر شرایط اقتصادی و کاهش فقر در کشور تلاش میکرد. اما دشمنان توسعه افغانستان با برنامهها و اندیشههای اقتصادی او مشکل داشتند. گروههایی که از تنشهای قومی و منافع شخصی سود میبردند، اجازه نمیدادند اصلاحات اقتصادی پیش برود و در نهایت با همکاری گروههای تروریستی، ایشان را به شهادت رساندند.
سید جمال کاظمی، فرزند شهید کاظمی، با اشاره به جایگاه ملی پدرش گفت: نشست بر مدار مصطفی یادآور مردی است که با اعتدال، عشق به وطن، ایمان و صداقت، راهی را بنا نهاد. پدرم باور داشت که عدالت و صداقت سنگبنای وحدت ملی است و خود نیز به آنچه میگفت عمل میکرد.»
او افزود:باور دارم که راه شهید کاظمی چراغی است که میتواند ما را به سوی افغانستان آباد و آرام هدایت کند. امروز نسل جوان ما به افکار او ایمان دارد و این خود نشانه درستی مسیر شهید کاظمی است؛ مسیری که برای نسل آینده افتخارآفرین خواهد بود.
وی تأکید کرد:اگر امروز با وحدت واقعی، پذیرش متقابل و حرکت بهسوی صلح پیش برویم، همه اقوام ـ چه حامیان اداره فعلی و چه مخالفان آن ـ میتوانند در کنار هم افغانستانی آباد بسازند.
در ادامه، سید ظاهر مسرور، از نمایندگان پیشین مجلس افغانستان، با اشاره به نقش شهید کاظمی در دوره جهاد و جمهوریت گفت:شهید کاظمی در برابر ارتش شوروی سابق جبهههای مهمی را رهبری میکرد. آنچه او را در میان مردم محبوب ساخت، شخصیت ملی و وطن پرستانه اش بود. با اینکه به یک قوم و جریان خاص تعلق داشت، اما رفتار و گفتارش کاملاً ملی بود.
مسرور ادامه داد:در دوران جمهوریت، کشورهای حمایتکننده دولت افغانستان تلاش میکردند چهرههایی روی کار بیایند که با سیاستهای آنها هماهنگ باشند. اما شخصیتهای وطنپرست مانند شهید کاظمی زیر بار این خواستهها نرفتند و صادقانه برای منافع افغانستان کار کردند. به همین دلیل، برخی قدرتها، گروههای مخالف حکومت را علیه چنین شخصیتهایی تحریک میکردند و ترور رهبران مستقل و ملی، بخشی از همان سیاستها بود.