سرپرست گروه تولیدات اجتماعی سیما فیلم با تأکید بر ضرورت روایت‌سازی دقیق از وقایع دفاع مقدس گفت: اگر ما روایت نکنیم، دیگران تاریخ جنگ را جعل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهرنگ ملک‌محمدی، سرپرست گروه تولیدات اجتماعی سیما فیلم با اشاره به ضرورت پرداختن به مقاطع کمتر روایت‌شده دفاع مقدس، تأکید کرد تولید آثار مرتبط با این حوزه نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است. او گفت ساخت سریال‌های دفاع مقدسی جزو تولیدات سنگین و پرهزینه است و نمی‌توان در مدت کوتاه آنها را به آنتن رساند. به‌گفته او، سریال «پسران هور» نیز محصول چندسال کار مداوم بوده است.

ملک‌محمدی با گلایه از کم‌توجهی به زندگی و نقش برخی قهرمانان جنگ، به عباس دوران اشاره کرد و گفت: برای من عجیب است که چرا جز یک انیمیشن، کاری درباره شهید دوران ساخته نشده است. او با اقدام شجاعانه‌اش مانع برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در بغداد شد؛ رخدادی که می‌توانست به صدور بیانیه و تحریم‌های سنگین علیه ایران منجر شود. اگر ما روایت نکنیم، دیگران روایت‌سازی می‌کنند.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده درباره شهید چمران، شهید همت و شهید دوران فیلم و سریال تولید شود؛ زیرا چهره‌هایی هستند که هنوز نیازمند معرفی عمیق‌تر به نسل جدیدند.

ملک‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سریال «پسران هور» گفت این مجموعه به یکی از مقاطع ویژه دفاع مقدس پرداخت؛ مقطعی که شهید علی هاشمی سال‌ها در مظان اتهام بود و تنها پس از کشف پیکر مطهرش مشخص شد که او همان روز حمله به شهادت رسیده است. او تأکید کرد ساخت چنین آثاری پاسخی به تاریخ است و به مخاطب امروز نشان می‌دهد که این افراد چگونه با گمنامی و مظلومیت از کشور دفاع کردند.

