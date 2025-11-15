یک کارشناس فوتبال گفت: امیر قلعه نویی بهتر است که نسبت به انتقادات صبورتر باشد و از آنها استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم کیپ ورد در ضربات پنالتی در تورنمنت چهار جانبه العین امارات اظهار کرد: کیپ ورد کشوری هست که در قرن پانزدهم استقرار پیدا میکند و زبانش هم پرتغالی هست و جمعیتشان کمتر از یک میلیون نفر است. بازیکنان این تیم خارج از کشور خود بازی میکنند. بازیکنانی که از آفریقا مثل نیجریه و کامرون میآیند در ابتدا قدرت، سرعت، زور و توانشان به ذهنمان میرسد، اما این تیم فاقد این شرایط بود.
او افزود: البته تیم ملی ما با کیپ ورد به اسم تیم آفریقایی بازی کرد. به هر حال خیلی از زمانها توپ در اختیار تیم کیپ ورد بود و توپ را به خوبی به گردش در میآورد و ما هم آمده بودیم که سبک و سیاقی که در جام جهانی خواهیم داشت را آن سبک را دنبال کردیم و به سبک کی روش برگشتیم. به هر حال سعی بر این بود که بازیکنان تیم ملی کمتر فضا و خودنمایی به حریف خود را بدهند و آن تیم با شیوههای مختلفی میتوانست از لایههای دفاعی ما عبور کند و یک جایی هم خط دفاع ما با همین شرایط هم در نگه داشتن حریف سردرگم بود و ملی پوشان ما در انتقال توپ هم اشکال داشتند. از همه مهمتر این بود که ما خطاهایی را انجام دادیم که هر کدام از آنها در جام جهانی مصادف با اخراج است.
رحیم پور گفت: خطاهایی بازیکنان تیم ملی به خصوص مدافعان در بازی با کیپ ورد انجام دادند که هر کدام از خطاها به راحتی در مسابقات رسمی میتواند اخراج به دنبال داشته باشد و با کارت قرمز داور مسابقه مواجه شود. ما نباید خیلی خوشحال باشیم که در ۹۰ دقیقه بازی، مساوی کردیم. ضمن اینکه کیپ ورد فقط اسم تیم آفریقایی را یدک میکشد، اما هیچ گونه شباهتی با آفریقاییها نداشت. به نظرم کادر فنی تیم ملی فوتبال باید نگاه کند، زمانی که بازیکن اخراج میشد چه اتفاقی برای تیم ملی ما میافتاد. آیا ما توان بازی کردن با ۱۰ یا ۹ نفره بودن در مقابل تیمها را داریم؟ آن چیزی که مسلم است ما نیاز به بازنگری کلی داریم.
او ادامه داد: بازیهای جام جهانی پشت سر هم هست و آن چیزی که برای ما مشخص شده است منهای دوره دوم سرمربیگری کی روش که بازیکنان با سن پایین و توان بیشتر بودند نتیجه بهتری گرفتیم بعد از آن هر چه سن تیم ملی ما بالا میرفت نتیجه گیری ما ضعیفتر هم بود. در مجموع سن تیم ملی فوتبال بالا رفته است و مشکلات خاص خود را خواهد داشت. ضمن اینکه ضریب قدی خط دفاعی ما زیاد جالب نیست و در مسابقاتی که در جام جهانی بازی داریم اگر با همین ترکیب به زمین مسابقه برویم مسلما گلزنی با ضربه سر برای حریفان ما مشهود است و این نیاز به بازنگری سریع دارد.
رحیم پور گفت: ضمن اینکه ما از زمانی که سردار آزمون را به علت مصدومیت از دست دادیم آن هارمونی و هماهنگی که بین آزمون و طارمی به خاطر اینکه سالیان سال در کنار هم بازی میکردند دیگر مشاهده نمیکنیم. همچنین به طور مرتب، تغییرات در خط حمله داریم و هنوز کسی که بتواند با طارمی آن هماهنگی را داشته باشد هنوز پیدا نکردیم. ضمن اینکه خط دفاع هم به طور مرتب در حال تغییر کردن است و این تغییرات باید در یک جایی تمام شود و روی ضریب قدی بازیکنان در خط دفاع و سرعت هم باید توجه کنیم. البته اگر ما بخواهیم همانند بازی با کیپ ورد عقب بازی کنیم شاید آن سرعت مدنظر نباشد، اما حتما نیازمند به بازیکنان قد بلند و توان سرزنی بالا هستیم.
کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران در بازی با تیم ملی کیپ ورد در خط دفاعی محک جدی خورد، گفت: یک معاملاتی در فوتبال ما هست. بعد از اینکه مرحوم ایویچ آن مسائل برایش اتفاق افتاد و با تیمهای قوی بازی کرد و منجر به شکست تیم ملی میشد و مسئولان فدراسیون فوتبال با همان استدلال آمدند و آن بنده خدا که خدا رحمتش کند از تیم ملی فوتبال ایران عزلش کردند. شما مشاهده کنید نزدیک یک دهه که کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال بود، ما به اندازه انگشتان یک دست با تیمهای سطح اول دنیا بازی نکردیم به دلیل اینکه ترس از باخت، حذف شدن و اخراج از تیم ملی همیشه در بین سرمربیان وجود داشته است.
او افزود: اینکه گفته شود که تیمهای مطرح برای بازی دوستانه اعداد و ارقام بالایی میخواهند که ما نداریم، من فکر نمیکنم این درست باشد. قاعدتا دولت و وزارت ورزش به اندازه کافی پولدار هستند که بتوانند مسابقاتی در سطح بالا با تیمهای مطرح برای تیم ملی تدارکات ببینند و این توانایی وجود دارد و فقط نیازمند برنامه ریزی هست. تیمهای سطح اول دنیا از همین الان برای یک الی ۲ سال بعد خود برنامه دارند و ما هم مثل آنها باید از قبل برنامه ریزی میکردیم که بتوانیم بازیهای دوستانه خوبی برگزار کنیم. به نظرم اسپانسرهایی در سطح دنیا هستند که یکسری از تورنمنتهایی را تدارک ببینند مثل برزیل و روسیه آمدند و با ما بازی کردند، میتوانیم از این سبک و سیاقها استفاده کنیم و تیم ملی فوتبال را در این بازیها محک بزنیم. قاعدتا آنچه که به نظر میآید ما دنبال این نوع بازیها نخواهیم بود. همه بازیکنانش کیپ ورد خارج از کشور بودند واکنون کنار هم جمع شده بودند و آنها نیز هارمونی لازم را نداشتند و به طبع خیلی نمیتواند این بازی به ما کمک کند، اما همین هم بهتر از هیچ چیز است.
رحیم پور درباره اینکه تیم ملی ازبکستان با برتری برابر تیم مصر در فینال باید به مصاف تیم ملی ایران برود، گفت: به هر حال تیم ملی کشورمان سالیان سال هست و از زمان کی روش با ازبکستان بازی کرده و این تیم در گروه ما بوده است. شاید یواش یواش بازیکنان ما ازبکستان و پس کوچههای این کشور هم یاد گرفتند، به نظرم بازی با ازبکستان کمکی به ما نمیکند. اما اگر مصر به ما در بازی فینال میخورد و بازیکنان اصلی مصر هم حضور داشتند و آنها توان اصلی خود را در زمین مسابقه میگذاشتند، برای ما فوق العاده است.
کارشناس فوتبال درباره اینکه اظهارات قلعه نویی مبنی بر اینکه بعضیها منتظر بودند ما ببازیم تا به ما حمله کنند، گفت: قلعه نویی بارها این جمله را به کار برده است، که قطار ایستاده را کسی سنگ نمیزند. آنچه که مسلم است همه نسبت به تیم ملی فوتبال نظر و علاقه دارند و نتایج این تیم را دنبال میکنند. شما میبینید که تماشاگران بین هواداران پرسپولیس و استقلال تقسیم میشوند، اما وقتی اسم تیم ملی میآید وحدت ایجاد میشود و همه علاقمند به این تیم هستند. قلعه نویی هم کسانی که انتقادات سازنده میکنند و کسانی که انتقاد غیر سازنده دارند از هم متمایز میکند. به نظرم یک مقدار قلعه نویی بهتر است نسبت به انتقادات صبورتر باشد و با صبر و حوصله بیشتری از انتقادات استفاده کند. یک روز من در استادیوم امجدیه بودم و ناصر ابراهیمی مطلب جدیدی را به همکارانش میگفت که من هر روز صبح میآیم تا روزنامهها را بگیرم تا ببینم انتقاداتشان درچه بخشهایی هست تا از آن استفاده کنم. قلعه نویی هم شاگرد ناصر ابراهیمی بوده و سالها با او کار کرده است و از این رویه استفاده کند هم به نفع خودش و هم به نفع تیم ملی فوتبال است.
او خاطر نشان کرد: به هر حال تیم ملی فوتبال برای همه آحاد مردم کشور است و همه دوست دارند که تیم ملی در شرایط و وضعیت خوب باشد و بهترین نتایج را بگیرد، اما اینکه ما باید بپذیریم که لیگ ما پویا نیست و اشکالات فنی زیادی داریم. متاسفانه تغییرات زیاد در کادر فنی داریم و از همه بدتر تغییرات در مدیریت و اعضای هیئت مدیره هم خیلی زیاد است. از طرفی نقدی که در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاهها وجود دارد این است که ما متاسفانه شرایط احرازی برای این قضیه نداریم.
رحیم پور تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که در دنیا وجود دارد یک قیف بسیار بازی در دنیا وجود دارد که همه میتوانند تقاضا کنند که مدیرعامل باشگاه شوند، اما از آن قیف بسیار تنگ تنها یک نفر که جامع الشرایط باشد بیرون میآید. متاسفانه در ایران این قیف انتهای تنگی ندارد و این قیف سرش هر چه گشاد است انتهایش گشادتر است. متاسفانه آدمها با هر شرایطی و وضعیتی و جایگاهی فقط براساس ارتباطات به راحتی در جایگاه مدیران واعضای هیئت مدیره قرار میگیرند بدون اینکه شناختی از جامعه آماری ورزش و افراد و شرایط و جایگاهشان داشته باشند و تصمیماتی که میگیرند به دلیل عدم شناخت این معضلات و مشکلات را برای جامعه ورزش به وجود میآورند و تاثیرش را بر ر وی تیم ملی فوتبال چه بخواهیم و چه نخواهیم گذاشته و میگذارد.
کارشناس فوتبال درباره اینکه حضور گارلیاردی مربی ایتالیایی را در تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی میکند، گفت: هر چه کادرفنی قویتر باشد میتواند کمک بیشتری به سرمربی کند به شرط اینکه قلعه نویی به این قضیه پایبند باشد. تا آن جا که من میدانم قلعه نویی فردی هست که اهل مشاوره است و از نظرات نهایت استفاده را میبرد. مطمئن هستم این مربی ایتالیایی میتواند تاثیر خود را بر روی تیم ملی فوتبال بگذارد.
او درباره اینکه استوری شجاع خلیل زاده مبنی بر اینکه اکثر مردم ایران کمتر از مغز خود استفاده میکنند را چطور ارزیابی میکند، گفت: توهین بسیار سنگینی هست. من به شجاع خلیل زاده پیشنهاد میکنم که از لغاتی که برای مردم استفاده میکند دقت نظر بیشتری داشته باشد. به هر حال مردم در شرایط فعلی یکی از دلمشغولی هایشان، تیم ملی، تیمهایی مورد علاقه شان و مسابقاتی که برگزار میشود، هست. مطمئنا تک تک مردم به علت اینکه بازیهای زیادی که دیدند شاید از نظر تخصصی آنچه در ذهن خلیل زاده هست را نتوانند آنالیز کنند، اما میتوانند مسائل را درک میکنند و فوتبال را میشناسند و نسبت به آن نظر میدهند. به هر حال باید به نظر مردم احترام گذاشته شود و این مردم ولی نعمت ما هستند و احترام به تک تک آنها بر ما واجب است.