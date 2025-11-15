تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان در دیداری دوستانه امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان در راستای آماده سازی ۲ تیم امروز در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی در استادیوم آزادی و زمین شماره سه برگزار خواهد شد که به تازگی عملیات نوسازی در آن انجام شده است.

در این بازی مهدی تیکدری از گل گهر حضور نخواهد داشت و در پرسپولیس هم ۶ بازیکن ملی به همراه مارکو باکیچ تیم را همراهی نخواهند کرد. با موافقت ۲  تیم، در این بازی تعداد تعویض نامحدود خواهد بود تا اوسمار و تارتار بتوانند همه بازیکنان خود را مورد آزمایش قرار بدهند.

تیم پرسپولیس برای دیدار مقابل تراکتور آماده می‌شوند و تیم گل گهر نیز آماده جدال با شناورسازی قشم است که هدایتش را فرشاد پیوس برعهده گرفته است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال گل گهر ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
اسدی:
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
آخرین اخبار
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اکبری به نقره موی‌تای رسید
کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) برگزار شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم
حسن‌زاده در فینال موی‌تای نقره‌ای شد
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد
توضیحات رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی درباره بوکس شطرنج + فیلم
هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
تیراندازی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران دست خالی مصر را ترک کردند
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود