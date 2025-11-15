باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان در راستای آماده سازی ۲ تیم امروز در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی در استادیوم آزادی و زمین شماره سه برگزار خواهد شد که به تازگی عملیات نوسازی در آن انجام شده است.

در این بازی مهدی تیکدری از گل گهر حضور نخواهد داشت و در پرسپولیس هم ۶ بازیکن ملی به همراه مارکو باکیچ تیم را همراهی نخواهند کرد. با موافقت ۲ تیم، در این بازی تعداد تعویض نامحدود خواهد بود تا اوسمار و تارتار بتوانند همه بازیکنان خود را مورد آزمایش قرار بدهند.

تیم پرسپولیس برای دیدار مقابل تراکتور آماده می‌شوند و تیم گل گهر نیز آماده جدال با شناورسازی قشم است که هدایتش را فرشاد پیوس برعهده گرفته است.