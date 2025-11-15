شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه جامع ارتباط مردمی سجام گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مهمترین اقدامات دولت جهت برقراری امنیت داخلی، مبارزه با تخلفات و جرایم اتفاق افتاده در حوزه‌های مختلف راه اندازی سامانه جامع ارتباط مردمی سجام قوه قضاییه است. این سامانه با هدف پیشگیری از تخلفات و جرایم و با اتکا به مشارکت عمومی افراد جامعه راه اندازی شد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که این سامانه با اختلال مواجه شده و کاربران را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام علیکم وقت شما بخیرچند روزی است که سامانه سجام قوه قضاییه قطع شده و امکان ورود به آن وجود ندارد. لطفا بررسی کنید.

