شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه جامع ارتباط مردمی سجام گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مهمترین اقدامات دولت جهت برقراری امنیت داخلی، مبارزه با تخلفات و جرایم اتفاق افتاده در حوزههای مختلف راه اندازی سامانه جامع ارتباط مردمی سجام قوه قضاییه است. این سامانه با هدف پیشگیری از تخلفات و جرایم و با اتکا به مشارکت عمومی افراد جامعه راه اندازی شد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که این سامانه با اختلال مواجه شده و کاربران را با مشکلاتی روبهرو کرده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام علیکم وقت شما بخیرچند روزی است که سامانه سجام قوه قضاییه قطع شده و امکان ورود به آن وجود ندارد. لطفا بررسی کنید.
