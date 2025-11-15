تیم ملی کرواسی برای چهارمین دوره متوالی راهی جام جهانی شد و آلمان و هلند نیز در آستانه صعود قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۶ مسابقه در ۳ گروه ادامه پیدا کرد که طی آن تیم ملی کرواسی با پیروزی ۳-۱ مقابل جزایر فارو، صدرنشینی اش در گروه L قطعی و برای چهارمین دوره متوالی راهی جام جهانی شد. گواردیول، موسا و ولاسیچ گلزنان کروات‌ها در این بازی بودند. این پیروزی همچنین حضور چک در پلی‌آف را قطعی کرد، چراکه کار جزایر فارو با انجام هشت بازی در مرحله مقدماتی به پایان رسید و دیگر شانس افزایش امتیازات و رسیدن به منطقه پلی‌آف را نخواهد داشت. در دیگر بازی این گروه هم مونته نگروی حذف شده با نتیجه ۲-۱ جبل الطارق قعرنشین و بدون امتیاز این گروه رو شکست داد.

در گروه G مصاف لهستان و هلند با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. نتیجه‌ای که بیشتر به نفع هلند بود و این تیم رو در آستانه صعود مستقیم به جام جهانی قرار داد. لهستان برای برابری امتیازات به پیروزی در این مسابقه نیاز داشت و یاکوب کامینسکی در واپسین دقایق نیمه اول روی پاس روبرت لواندوفسکی و در یک ضدحمله از پشت محوطه جریمه تیمش را پیش انداخت. با این حال هلند به محض آغاز نیمه دوم با ضربه ممفیس دیپای کار را به تساوی کشید. شاگردان رونالد کومان با این تساوی و با توجه به تفاضل گل خوبشان نسبت به لهستان عملا راهی جام جهانی شده‌اند، اما این اتفاق به صورت رسمی در هفته آخر رخ خواهد داد. لهستان هم باید خودش رو برای پلی اف آماده کنه. در دیگر بازی این گروه مالت با یک گل میزبانش فنلاند را برد.

تیم ملی آلمان با ۲ گل در خانه لوکزامبورگ به پیروزی رسید و با نهایت آمادگی و امید به مصاف فینال‌گونه هفته آخر می‌رسد. هر ۲ گل ژرمن‌ها را در این دیدار نیک ولتماده به ثمر رساند.

در دیگر بازی این گروه اسلواکی با یک گل ایرلند شمالی را شکست داد. آلمان با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل ۷+ در صدر جدول قرار دارد و اسلواکی هم با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل ۴+ به هفته آخر می‌رسد. این دو تیم هفته آخر مقابل هم قرار می‌گیرند و یک مساوی هم برای صعود مستقیم آلمان کافی است، اما اسلواکی برای فرار از پلی آف و صعود مستقیم باید دوشنبه شب آلمان را در ورزشگاه ردبول آرنای شهر لایپزیش شکست دهد.