رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۰۰۰ موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتور سیکلت بنزینی را در ناوگان موتورسیکلت جایگزین کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-محمد صادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:قرار است که طرحی به عنوان "طرح اسقاط و نوسازی موتور سیکلت‌های فرسوده" اجرا شود. 

وی ادامه داد:طی ۴۰ سال گذشته، به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ما برنامه‌ای برای اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده نداشته‌ایم. در حال حاضر، حدود ۱۴ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که حاصل واردات و تولید موتور سیکلت‌ها و ورود آن‌ها به ناوگان حمل و نقل است.

وی ادامه داد:از ابتدای سال ۱۴۰۴، با تلاش‌های ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل، فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌ها طراحی شده و سامانه مرتبط با آن ایجاد شده است. تمامی راکبان امکان ثبت نام موتورسیکلت‌های فرسوده خود را دارند و می‌توانند وارد مرحله اسقاط شوند. طرح جایگزینی نیز برای آن‌ها فعال شده است.

او بیان کرد:بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با ۱۳ نهاد منعقد شده، تعهد داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۰۰۰ موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتور سیکلت بنزینی را در ناوگان موتورسیکلت جایگزین کنیم. در حال حاضر، طرح جایگزینی آغاز شده و فرآیند اسقاط نیز از هفته آینده شروع خواهد شد.

وی افزود: سامانه ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی از ابتدای این هفته آماده است. در حال حاضر، تعدادی موتور سیکلت ثبت نام شده و فرآیند مرتبط با آن‌ها در حال انجام است.

او بیان کرد:تسهیلات برای موتورسیکلت‌های بنزینی: ۱۲۰ میلیون تومان  است که این تسهیلات با شرایط بدون سود و ۳۶ ماهه بوده است.

وی افزود: یارانه اسقاط موتورسیکلت هم حدود ۱۰ میلیون تومان برای موتورسیکلت‌های بنزینی و ۸۷۵ هزار تومان یارانه برای جایگزینی است.

حاتمی همچنین در خصوص زمان‌بندی و فرآیند آن هم گفت:فرآیند اسقاط از زمان ثبت نام تا پذیرش و ورود به مراکز اسقاط یک بازه زمانی دارد. هدف ما این است که این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. راکبان موتورسیکلت‌ها می‌توانند موتورسیکلت خود را تحویل دهند و به سرعت جایگزین جدید را دریافت کنند. این طرح کلید به کلید است و بدون موتورسیکلت نخواهند ماند.

او یادآور شد:این طرح، فرصتی مناسب برای نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌ها و کاهش آلودگی هوا به شمار می‌آید و با ارائه تسهیلات و یارانه‌های مناسب، به راکبان کمک خواهد کرد تا موتورسیکلت‌های فرسوده خود را با مدل‌های جدیدتر و به‌صرفه‌تر جایگزین کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: موتورسیکلت ، نوسازی ناوگان
خبرهای مرتبط
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۲ هزار و ۷۰۰ موتور سوار درخواست اسقاط موتور سیکلت داده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی دو روز آینده
طرح نجات بخش دولت برای مستاجران / مسکن استیجاری در کلان شهر‌ها به داد مستاجران می‌آید
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
بررسی سابقه اجاره مالکیت از طریق سامانه خودنویس
تخصصی شدن بانک‌ها بر اساس قانون برنامه هفتم به کجا رسید؟
کاهش هزارتنی تولید شیرخام در استان تهران
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن روغن تولید و توزیع شد
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم
آخرین اخبار
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم
کاهش هزارتنی تولید شیرخام در استان تهران
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن روغن تولید و توزیع شد
تخصصی شدن بانک‌ها بر اساس قانون برنامه هفتم به کجا رسید؟
طرح نجات بخش دولت برای مستاجران / مسکن استیجاری در کلان شهر‌ها به داد مستاجران می‌آید
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی دو روز آینده
بررسی سابقه اجاره مالکیت از طریق سامانه خودنویس
محور‌های شمالی منتهی به تهران قفل شد
اجرای برنامه تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری در برنامه هفتم نیازمند ۵۰ همت اعتبار است
بسته حمایت از خودروسازان و زنجیره تامین خودرو تصویب شد
مصرف بهینه انرژی نیاز فوری کشور است
اصلاح الگوی کشت راه حلی برای ارتقای بهره وری آب و امنیت غذایی
از کاهش شاخص‌های نماگر تالار شیشه‌ای تا اجرای طرح معاملات پایانی
توصیه به خریداران طلا؛ از سرمایه مازاد استفاده کنید
گوجه فرنگی گران شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ آبان ماه
تقویت و شفافیت نظم مالی کشور از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی
بالای ۹۱ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی در حوزه تعمیراتی در داخل کشور ساخته می‌شود+ فیلم
تولید تخم مرغ کاهشی است
۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده و با راندمان پایین داریم
ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور در حال اجراست
ورودی‌های آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس مسدود شد
بالای ۹۱ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی پر از سوخت مایع است
تردد روان در بیشتر محور‌های شمالی
پیش بینی هوای ۲ روز آینده؛ جوی پایدار و افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
۱۹ درصد از مشترکان برق استان تهران پرمصرف هستند/ برنامه ریزی برای نصب ۱۲ مگاوات پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و مساجد
توسعه مکانیزاسیون کلید کاهش ضایعات و پایداری امنیت غذایی
خریداران مجاز بنزین سوپر وارداتی از بورس انرژی چه کسانی هستند؟+ فیلم
چت بات بازار سرمایه مسیری رایگان برای پاسخ به سوال سهامداران+ فیلم