رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۰۰۰ موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتور سیکلت بنزینی را در ناوگان موتورسیکلت جایگزین کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-محمد صادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:قرار است که طرحی به عنوان "طرح اسقاط و نوسازی موتور سیکلتهای فرسوده" اجرا شود.
وی ادامه داد:طی ۴۰ سال گذشته، به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ما برنامهای برای اسقاط موتور سیکلتهای فرسوده نداشتهایم. در حال حاضر، حدود ۱۴ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که حاصل واردات و تولید موتور سیکلتها و ورود آنها به ناوگان حمل و نقل است.
وی ادامه داد:از ابتدای سال ۱۴۰۴، با تلاشهای ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل، فرآیند اسقاط موتورسیکلتها طراحی شده و سامانه مرتبط با آن ایجاد شده است. تمامی راکبان امکان ثبت نام موتورسیکلتهای فرسوده خود را دارند و میتوانند وارد مرحله اسقاط شوند. طرح جایگزینی نیز برای آنها فعال شده است.
او بیان کرد:بر اساس تفاهمنامهای که با ۱۳ نهاد منعقد شده، تعهد داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۰۰۰ موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتور سیکلت بنزینی را در ناوگان موتورسیکلت جایگزین کنیم. در حال حاضر، طرح جایگزینی آغاز شده و فرآیند اسقاط نیز از هفته آینده شروع خواهد شد.
وی افزود: سامانه ثبت نام موتورسیکلتهای اسقاطی از ابتدای این هفته آماده است. در حال حاضر، تعدادی موتور سیکلت ثبت نام شده و فرآیند مرتبط با آنها در حال انجام است.
او بیان کرد:تسهیلات برای موتورسیکلتهای بنزینی: ۱۲۰ میلیون تومان است که این تسهیلات با شرایط بدون سود و ۳۶ ماهه بوده است.
وی افزود: یارانه اسقاط موتورسیکلت هم حدود ۱۰ میلیون تومان برای موتورسیکلتهای بنزینی و ۸۷۵ هزار تومان یارانه برای جایگزینی است.
حاتمی همچنین در خصوص زمانبندی و فرآیند آن هم گفت:فرآیند اسقاط از زمان ثبت نام تا پذیرش و ورود به مراکز اسقاط یک بازه زمانی دارد. هدف ما این است که این فرایند در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. راکبان موتورسیکلتها میتوانند موتورسیکلت خود را تحویل دهند و به سرعت جایگزین جدید را دریافت کنند. این طرح کلید به کلید است و بدون موتورسیکلت نخواهند ماند.
او یادآور شد:این طرح، فرصتی مناسب برای نوسازی ناوگان موتورسیکلتها و کاهش آلودگی هوا به شمار میآید و با ارائه تسهیلات و یارانههای مناسب، به راکبان کمک خواهد کرد تا موتورسیکلتهای فرسوده خود را با مدلهای جدیدتر و بهصرفهتر جایگزین کنند.