رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در هفته جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در خیابان کریمخان زند و مقابل کلیسای سرکیس مقدس، مجسمهای از حضرت مریم مقدس(س) درون سازهای شیشهای قرار دارد که در میان هیاهوی شهر، پیام صلح و معنویت به رهگذران میدهد.
این فضای هنری بخشی از طراحی ویژه ایستگاهی است که قرار است با عنوان ایستگاه مترو مریم مقدس(س) به شبکه حملونقل عمومی تهران افزوده شود.
تصمیم برای تغییر نام این ایستگاه از اواخر سال ۱۴۰۲ گرفته شد، شورای شهر و شهرداری تهران طی جلساتی با علمای مسیحی و گروهی از هنرمندان و معماران همکاری کردند تا نمادها و معماری ایستگاه، مفهومی از همزیستی و احترام متقابل به باورهای ادیان الهی را منتقل کند.
روز ۲۹ مهرماه، حجتالاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه ایستگاه مریم مقدس (س) به احتمال زیاد دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده بهرهبرداری خواهد شد اما افتتاح این ایستگاه مترو انجام نشد.
پس از گذشت بیش از دو هفته از وعده دادهشده، علت تأخیر در افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) را پیگیری کردیم.
حجتالاسلام سیدمحمد آقامیری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت تعویق افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس(س) گفت: تأخیر ایجادشده صرفاً به دلیل تکمیل بخشهایی از تزئینات معماری، آمادهسازی نماهای داخلی، پرداخت نهایی عناصر زیباسازی و نهاییسازی ورودیهای ایستگاه است.
وی افزود: با توجه به اینکه طراحی جدید این ایستگاه بر پایه احترام به ادیان الهی انجام شده، اجرای جزئیات معماری و عناصر هنری باید با دقت و کیفیت بالا انجام شود، بخشی از این جزئیات برای رسیدن به استاندارد مطلوب نیازمند زمان بیشتری بوده و همچنین هماهنگی و تنظیم حضور برخی مسئولین باعث شد افتتاح ایستگاه نسبت به زمان پیشبینیشده اندکی به تعویق بیفتد و انشاءلله در این هفته مراسم افتتاح و بهره برداری انجام خواهد شد.
ایستگاه مریم مقدس(س) نهتنها یک نقطه اتصال میان خطوط متروست، بلکه به تعبیر بسیاری از کارشناسان، پلی فرهنگی میان دو آیین الهی محسوب میشود؛ پلی که از میان آهن و سنگ، به سمت معنا و احترام انسانها به یکدیگر امتداد یافته است.