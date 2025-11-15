رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در هفته جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی در خیابان کریمخان زند و مقابل کلیسای سرکیس مقدس، مجسمه‌ای از حضرت مریم مقدس(س) درون سازه‌ای شیشه‌ای قرار دارد که در میان هیاهوی شهر، پیام صلح و معنویت به رهگذران می‌دهد.

این فضای هنری بخشی از طراحی ویژه ایستگاهی است که قرار است با عنوان ایستگاه مترو مریم مقدس(س) به شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران افزوده شود.

تصمیم برای تغییر نام این ایستگاه از اواخر سال ۱۴۰۲ گرفته شد، شورای شهر و شهرداری تهران طی جلساتی با علمای مسیحی و گروهی از هنرمندان و معماران همکاری کردند تا نماد‌ها و معماری ایستگاه، مفهومی از همزیستی و احترام متقابل به باور‌های ادیان الهی را منتقل کند.

روز ۲۹ مهرماه، حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه ایستگاه مریم مقدس (س) به احتمال زیاد دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده بهره‌برداری خواهد شد اما افتتاح این ایستگاه مترو انجام نشد.

پس از گذشت بیش از دو هفته از وعده داده‌شده، علت تأخیر در افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) را پیگیری کردیم.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت تعویق افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس(س) گفت: تأخیر ایجادشده صرفاً به دلیل تکمیل بخش‌هایی از تزئینات معماری، آماده‌سازی نما‌های داخلی، پرداخت نهایی عناصر زیباسازی و نهایی‌سازی ورودی‌های ایستگاه است.

وی افزود: با توجه به اینکه طراحی جدید این ایستگاه بر پایه احترام به ادیان الهی انجام شده، اجرای جزئیات معماری و عناصر هنری باید با دقت و کیفیت بالا انجام شود، بخشی از این جزئیات برای رسیدن به استاندارد مطلوب نیازمند زمان بیشتری بوده و همچنین هماهنگی و تنظیم حضور برخی مسئولین باعث شد افتتاح ایستگاه نسبت به زمان پیش‌بینی‌شده اندکی به تعویق بیفتد و انشاءلله در این هفته مراسم افتتاح و بهره برداری انجام خواهد شد.

ایستگاه مریم مقدس(س) نه‌تنها یک نقطه اتصال میان خطوط متروست، بلکه به تعبیر بسیاری از کارشناسان، پلی فرهنگی میان دو آیین الهی محسوب می‌شود؛ پلی که از میان آهن و سنگ، به سمت معنا و احترام انسان‌ها به یکدیگر امتداد یافته است.

Iran (Islamic Republic of)
رهگذر
۱۵:۲۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
هر روز یه چیزی دارن بهش اضافه می کنند. متن و ترجمه قرآن، عکس شهید، این ازها رو کی میده؟ افتتاح کنید بره دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
قربونت شهردار تهران
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
علی
۱۶:۳۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
سوال ایستگاه تقاطعی هفده شهریور که اتصال خط هفت با شش اتصال میدهد در جنوب شرقی تهران کی افتتاح می شود
چون کلی راه طولانی باید برویم تا خط عوض کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
حمید
۱۴:۵۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نام ایستگاه باید حضرت مریم سلام الله علیها باشد مریم مقدس ادبیات کلیسایی است
۹
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
باز هم از شهرداری تهران متشکریم
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
گاظم
۱۳:۲۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
سلام
پیشنهاد میکنم افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس با توجه به نزدیکی ایام ولادت حضرت مسیح علیه السلام و کریسمس در آن ایام افتتاح شود .
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
سلام لطفا مترو برای پارک وی یا پارک ملت ایجاد کنید ممنونم از توجه شما
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اسم ایستگاهعا رو حضرت زهرا و حضرت علی و بقیه نمیذارن ولی راحت حضرت مریم و حضرت موسی میذارن
۱۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمید
۱۰:۲۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اگر مسئولین در تصمیم گیری کمی ملاحظه می کردند و به جای مریم مقدس می گفتند حضرت مریم علیها السلام به مراتب به دین و مذهب ما نزدیکتر بود اما نام گذاری به مریم مقدس به عرف کلیسا نزدیکتر است
۱۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۰:۳۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
این چه حرفیه واقعا، انقدر تک بعدی نباشیم، ایران از وقتی ایران بوده کلی آدم با ادیان و زبان و رسوم مختلف کنار هم بودن و به یکدیگر احترام میزاشتن.
شهرداری کار بسیار خوبی انجام داده و به عنوان یک بچه شیعه خوشحالم که هم وطن های مسیحیمان متوجه هستند که ما به آن ها احترام میگذاریم همانطور که به دیگر ادیان هم وطنمان احترام میگذاریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
از شهرداری تهران متشکریم
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
شهرداری که شهر را به ویرانه تبدیل کرده شایسته و لیاقت شهردار بودن نداره سیاسی بازی کارشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
کسی که می گوید شهرداری شهر را ویران کرده ، یا مغرض است
یا نا بینایی است که آفتاب را انکار می کند !!!!
