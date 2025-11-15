رئیس جمهور آمریکا در نشست آخر هفته خود با خبرنگاران درباره آزمایش هسته‌ای آمریکا، ونزوئلا و شکایت از بی بی سی پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با حضور در میان خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایرفورس وان به پرسش های آنها درباره آزمایش هسته ای آمریکا، ارتباط با ونزوئلا، شکایت از بی بی سی  و مسائل دیگر پاسخ داد.

او درباره آزمایش اتمی آمریکا گفت که واشنگتن به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز خواهد کرد و افزود که کشورش مانند سایر کشور‌ها آزمایش هسته‌ای انجام خواهد داد. 

ترامپ در پاسخ به سوال یک روزنامه‌نگار مبنی بر اینکه آیا این به معنای انفجار یک کلاهک هسته‌ای است، گفت: «نمی‌خواهم در این مورد به شما بگویم.» وی تأکید کرد: «ما بیش از هر کشور دیگر سلاح هسته‌ای داریم» و تکرار کرد که روسیه در رتبه دوم و چین «در رتبه سوم با فاصله زیاد» قرار دارد، اما این کشور «ظرف چهار یا پنج سال آینده» به آمریکا خواهد رسید.

با این وجود، ترامپ مدعی شد مایل است «به سمت غیرهسته‌ای شدن برود» و احتمالاً به توافقی با «سه قدرت بزرگ» از جمله روسیه و چین دست یابد و افزود که این «بهترین چیز» خواهد بود.

شکایت ۵ میلیارد دلاری ترامپ از بی‌بی‌سی

رئیس‌جمهور ایالات متحده، تأیید کرد که علیه بی‌بی‌سی اقدام قانونی خواهد کرد و خسارتی «بین ۱ تا ۵ میلیارد دلار، احتمالاً حدود هفته آینده» درخواست خواهد کرد. پیش از این، بی‌بی‌سی بابت ویرایش فیلم سخنرانی ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ از او عذرخواهی کرد، اگرچه گفت که غرامت مالی ارائه نخواهد داد.

علاوه بر این، ترامپ گفت که در مورد این موضوع با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در طول آخر هفته گفت‌و‌گو خواهد کرد. 

تیم دیوی، مدیر کل این شبکه و دبورا ترنس، مدیرعامل اخبار آن، در پی این جنجال استعفا دادند.

ترامپ: در مورد ونزوئلا تصمیم خود را گرفته‌ام

دونالد ترامپ  در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد گام‌های احتمالی بعدی خود در قبال این کشور آمریکای لاتینی، به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایرفورس وان گفت که در مورد ونزوئلا «تصمیم خود را گرفته است».

ترامپ هیچ جزئیاتی در مورد ماهیت تصمیم خود فاش نکرد و گفت: «نمی‌توانم به شما بگویم چه خواهد بود.» او همچنین ادعا کرد که واشنگتن در توقف قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا پیشرفت زیادی داشته است.

پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که ترامپ با طیفی از طرح‌های عملیاتی از جمله طرحی شامل حملات زمینی به اهداف در داخل این کشور آمریکای جنوبی رو‌به‌رو شده، اگرچه در آن زمان هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشد. افزون بر این، سناى آمریکا نتوانست طرحی را تصویب کند که ترامپ را از اقدام نظامی علیه ونزوئلا بازدارد.

ترامپ عکسی از شعار 'ترامپ ۲۰۲۸' را منتشر کرد

او بعدا در حساب تروث سوشال عکسی را منتشر کرد که به نظر می‌رسد تولید شده توسط هوش مصنوعی باشد و فردی را نشان می‌دهد که شعار «ترامپ ۲۰۲۸» را در دست دارد. این تصویر احتمالاً توسط چت‌بات "گرَک" شرکت xAI تولید شده است.

وی پیش از این از احتمال حضور در دوره سوم ریاست‌جمهوری اشاره کرده بود، در حالی که به موانع قانون اساسی که مانع چنین امکانی می‌شود، اشاره کرد.

منبع: سی ان ان 

Armenia
بابک
۱۴:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
برای آزمایش هسته ای امریکا بهترین جا اسرائیل می باشد ترامپ باید آزمایش را در اسرائیل انجام دهد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
معلومه کودکی درستی نداشته ....عقده ای شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد/ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
یه حرومزاده مثل ترامپ میتونه دنیا را به اشوب بگشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدا از روی زمین برت داره ترامپ احمق و قاتل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نترس و جسور
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
انشالله یکی بکاخ سفید بخورد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اونوقت گروسی کجاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ترامپ روانی تو برو تاج بذار سرت بی شعور بی قانون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مرتیکه پست که روزی خون سرش کف خیابان ها ریخته خواهد شد.نیروگاه های هسته ای ما رو بمباران کرد ولی خودش میخاهد آزمایش هسته ای انجام دهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ان شاءالله شرتون تو سر خودتون برگرده
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
دیگه ‌گناه ‌او‌نیست ‌گناه ‌کسانی ‌است که ‌او‌را‌رئیس‌جمهور ‌کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار تاکنون از سلاح هسته ای آمریکا، کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی دفاع، حمایت و استقبال کرده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پس ما کی آزمایش میکنیم اگر اوضاع جهانی خیط شود اولین هدفشان ایران خواهد باید سلاح مقابله بمثل باید داشته باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چوب خدا صدا نداره حرومزاده تروریست
۰
۰
پاسخ دادن
۱۲۳۴
