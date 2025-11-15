باشگاه خبرنگاران جوان - متا که شرکت مادر واتس‌اپ است، طبق قانون بازار‌های دیجیتال، موظف است پلتفرم پیام‌رسان خود را با سایر سرویس‌های شخص ثالث سازگار کند و متا می‌گوید اولین برنامه‌هایی که واتس‌اپ از آنها پشتیبانی خواهد کرد، بردی چت (BirdyChat) و هایکت (Haiket) هستند که پس از آزمایش‌های موفقیت‌آمیز در ماه‌های اخیر، از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

کاربران واتس‌اپ در iOS و اندروید که تصمیم به استفاده از پشتیبانی از قابلیت همکاری می‌گیرند، می‌توانند پیام‌ها، تصاویر، پیام‌های صوتی، ویدیو‌ها و فایل‌ها را به اشتراک بگذارند. متا اعلام کرد زمانی که شرکایش آماده پشتیبانی از این ویژگی شوند، گزینه‌ای برای ایجاد گروه با کاربران شخص ثالث نیز وجود خواهد داشت. متا به برنامه‌های وب یا برنامه‌های دسکتاپ اشاره نکرد که نشان می‌دهد این قابلیت همکاری فقط برای نسخه موبایل واتس‌اپ خواهد بود.

طبق اعلام متا، برنامه‌های پیام‌رسان شخص ثالث باید برای حفظ استاندارد‌های امنیتی، از همان سطح رمزگذاری سرتاسری مانند واتس‌اپ استفاده کنند.

متا اعلام کرد کاربران واتس‌اپ در منطقه اروپا، طی ماه‌های آینده، اعلانی را در قسمت تنظیمات برنامه مشاهده خواهند کرد که توضیح می‌دهد چگونه می‌توانند با افراد در برنامه‌های شخص ثالث، چت کنند. متا قصد دارد ارائه‌های قابلیت همکاری خود را طبق الزامات قانون بازار‌های دیجیتال گسترش دهد و با ارائه ویژگی‌های بیشتر، به‌روزرسانی‌هایی را در مورد پیشرفت در این زمینه، ارائه دهد.

بر اساس گزارش مک رومرز، در فوریه ۲۰۲۴، واتس‌اپ ادعا کرد که سال‌هاست روی قابلیت ارتباط با برنامه‌های پیام‌رسان شخص ثالث کار می‌کند و قانون بازار‌های دیجیتال فقط تا حدی محرک این تلاش بوده است.