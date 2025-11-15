واتس‌اپ در راستای پیروی از قانون بازار‌های دیجیتال (DMA) اتحادیه اروپا، در آستانه راه‌اندازی پشتیبانی از چت شخص ثالث در سراسر این بلوک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متا که شرکت مادر واتس‌اپ است، طبق قانون بازار‌های دیجیتال، موظف است پلتفرم پیام‌رسان خود را با سایر سرویس‌های شخص ثالث سازگار کند و متا می‌گوید اولین برنامه‌هایی که واتس‌اپ از آنها پشتیبانی خواهد کرد، بردی چت (BirdyChat) و هایکت (Haiket) هستند که پس از آزمایش‌های موفقیت‌آمیز در ماه‌های اخیر، از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

کاربران واتس‌اپ در iOS و اندروید که تصمیم به استفاده از پشتیبانی از قابلیت همکاری می‌گیرند، می‌توانند پیام‌ها، تصاویر، پیام‌های صوتی، ویدیو‌ها و فایل‌ها را به اشتراک بگذارند. متا اعلام کرد زمانی که شرکایش آماده پشتیبانی از این ویژگی شوند، گزینه‌ای برای ایجاد گروه با کاربران شخص ثالث نیز وجود خواهد داشت. متا به برنامه‌های وب یا برنامه‌های دسکتاپ اشاره نکرد که نشان می‌دهد این قابلیت همکاری فقط برای نسخه موبایل واتس‌اپ خواهد بود.

طبق اعلام متا، برنامه‌های پیام‌رسان شخص ثالث باید برای حفظ استاندارد‌های امنیتی، از همان سطح رمزگذاری سرتاسری مانند واتس‌اپ استفاده کنند.

متا اعلام کرد کاربران واتس‌اپ در منطقه اروپا، طی ماه‌های آینده، اعلانی را در قسمت تنظیمات برنامه مشاهده خواهند کرد که توضیح می‌دهد چگونه می‌توانند با افراد در برنامه‌های شخص ثالث، چت کنند. متا قصد دارد ارائه‌های قابلیت همکاری خود را طبق الزامات قانون بازار‌های دیجیتال گسترش دهد و با ارائه ویژگی‌های بیشتر، به‌روزرسانی‌هایی را در مورد پیشرفت در این زمینه، ارائه دهد.

بر اساس گزارش مک رومرز، در فوریه ۲۰۲۴، واتس‌اپ ادعا کرد که سال‌هاست روی قابلیت ارتباط با برنامه‌های پیام‌رسان شخص ثالث کار می‌کند و قانون بازار‌های دیجیتال فقط تا حدی محرک این تلاش بوده است.

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، واتس اپ
خبرهای مرتبط
چرا دیگر نمی‌توانیم عمیق فکر کنیم؟
خط قرمز کشور‌ها برای فعالیت مجازی مسئولان دولتی + فیلم
تلگرام ، پیام‌رسانی که در مرکز جدال بین امنیت و حریم خصوصی قرار دارد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
یاهوی لعنتی من از کار افتاده و هر کاری هم میکنم باز نمیشه و کد هم نمیفرسته فقط الکی میگه فرستادیم
۰
۰
پاسخ دادن
عوارضی از عناب که شاید اطلاعی از آن نداشته باشید + فیلم
بررسی پیامدهای طرح بازنگری ساختار دانشگاه فرهنگیان
آخرین اخبار
بررسی پیامدهای طرح بازنگری ساختار دانشگاه فرهنگیان
عوارضی از عناب که شاید اطلاعی از آن نداشته باشید + فیلم
تدوین دستورالعمل جدید حمایت از دانشجویان و دستیاران آسیب‌پذیر
انتشار فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز
کاهش سن ابتلا به سرطان روده بزرگ به دلیل مصرف غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده
روتور ۲۰۰ مگاوات بومی؛ گام راهبردی در صرفه‌جویی سالانه ۲۲ میلیون دلار ارز
خودکفایی کشور در تولید حامل‌های کاتالیستی با فناوری نانو
خودکفایی ایران در تولید سنسورهای ارتعاش صنعتی؛ سالانه بیش از ۱۳ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی
بررسی مزاج بابونه توسط متخصص طب سنتی + فیلم
ایران در جایگاه ششم فناوری نانو؛ صادرات محصولات نانو به یک‌سوم محصولات دانش‌بنیان رسید
انتشار فهرستی جدید از محصولات آرایشی غیرمجاز در بازار کشور
هشدار درباره مصرف خودسرانه انسولین
مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن در دماوند
عفونت‌های بیمارستانی عوارض سنگینی دارد
کارنامه نهایی پنجاه و دومین آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد