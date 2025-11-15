شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خشکسالی درختان خرما در روستای محمد آباد سجادی (چراغ خان) از توابع شهرستان ریگان از توابع شهرستان کرمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر خشکیدگی درخت خرما یکی از مهمترین معضل کشاورزان به شمار می‌رود.این روز‌ها خشکیدگی درختان خرما به جان درختان خرما در روستای محمد آبادی سجادی (چراغ خان) از توابع شهرستان ریگان استان کرمان افتاده و موجب نگرانی اهالی و کشاورزان این روستا شده است.
نبود چاه آب نیز به این مشکلات دامن زده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام من ساکن روستای محمد آباد سجادی (چراغ خان) از توابع شهرستان ریگان از توابع شهرستان کرمان هستم. هزاران نخل خرما در این روستا، بر اثر خشکسالی یکی پس از دیگری خشکیده‌اند. نبود چاه جایگزین برای قنات خشک‌شده به این خشکسالی درختان دامن زده است. لطفا پیگیری کنید.

 

