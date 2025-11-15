به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،رئیس حوزه قضائی بشاگرد در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر مجاز شدن کشت خشخاش در این شهرستان گفت:هرگونه ادعا مبنی بر مجاز بودن کشت خشخاش کاملاً بی‌اساس است.

خواجه با تأکید بر اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت، نگهداری و هرگونه بهره‌برداری از خشخاش به‌طور قطعی ممنوع است، گفت: مراجع قضایی و انتظامی با هرگونه کشت غیرمجاز خشخاش برخورد قانونی خواهند کرد و مزارع خشخاش قلع و قمع خواهند شد.

وی ادامه داد: تا امروز هیچ مصوبه، قانون یا بخشنامه‌ای که دلالت بر مجاز بودن کشت خشخاش داشته باشد، از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر نشده و بنابراین این شایعات کاملاً بی‌پایه و اساس است.

رئیس حوزه قضایی بشاگرد همچنین نسبت به پیامد‌های منفی انتشار این شایعات هشدار داد و افزود: انتشار اخبار کذب می‌تواند باعث گمراهی مردم و حتی ارتکاب رفتار‌های مجرمانه از سوی برخی افراد ناآگاه شود. طبق قوانین جرایم رایانه‌ای و جرایم علیه امنیت عمومی، نشر اکاذیب پیگرد قانونی دارد.

خواجه در پایان از مردم شریف شهرستان بشاگرد خواست که اخبار مربوط به امنیت و کشاورزی را فقط از منابع رسمی پیگیری کرده و از بازنشر اطلاعات نادرست خودداری کنند و هرگونه سؤال و یا گزارش در این زمینه باید از طریق مراجع قانونی شهرستان پیگیری شود.