حوزه قضای بشاگرد،هرگونه ادعا و شایعه مبنی بر مجاز بودن کشت خشخاش در این شهرستان کاملاً بی‌اساس است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،رئیس حوزه قضائی بشاگرد در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر مجاز شدن کشت خشخاش در این شهرستان گفت:هرگونه ادعا مبنی بر مجاز بودن کشت خشخاش کاملاً بی‌اساس است. 

خواجه با تأکید بر اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت، نگهداری و هرگونه بهره‌برداری از خشخاش به‌طور قطعی ممنوع است، گفت: مراجع قضایی و انتظامی با هرگونه کشت غیرمجاز خشخاش برخورد قانونی خواهند کرد و مزارع خشخاش قلع و قمع خواهند شد. 

وی ادامه داد: تا امروز هیچ مصوبه، قانون یا بخشنامه‌ای که دلالت بر مجاز بودن کشت خشخاش داشته باشد، از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر نشده و بنابراین این شایعات کاملاً بی‌پایه و اساس است. 

رئیس حوزه قضایی بشاگرد همچنین نسبت به پیامد‌های منفی انتشار این شایعات هشدار داد و افزود: انتشار اخبار کذب می‌تواند باعث گمراهی مردم و حتی ارتکاب رفتار‌های مجرمانه از سوی برخی افراد ناآگاه شود. طبق قوانین جرایم رایانه‌ای و جرایم علیه امنیت عمومی، نشر اکاذیب پیگرد قانونی دارد. 

خواجه در پایان از مردم شریف شهرستان بشاگرد خواست که اخبار مربوط به امنیت و کشاورزی را فقط از منابع رسمی پیگیری کرده و از بازنشر اطلاعات نادرست خودداری کنند و هرگونه سؤال و یا گزارش در این زمینه باید از طریق مراجع قانونی شهرستان پیگیری شود. 

 

