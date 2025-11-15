طبق اعلام روزنامه نگار اسپانیایی فلورنتینو پرس قصد پایان دادن به دوران ریاستش در رئال مادرید را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فلورنتینو پرس سالها است که رئیس باشگاه رئال مادرید است و توانسته افتخارات زیادی را در دوران ریاست خود بر این باشگاه بزرگ اسپانیایی به دست آورد.
رامون په په آلوارز خبرنگار اسپانیایی فاش کرد که فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید، تصمیم غافلگیرکنندهای برای کنارهگیری از سمت خود در سال آینده گرفته است. این ادعای جنجالی در حالی مطرح شده است که دوره کنونی ریاست پرس تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، پرس ترجیح میدهد فرایند انتقال قدرت به صورت منظم و برنامهریزیشده انجام شود، چه با رایگیری اعضای باشگاه و چه بدون آن تا ثبات باشگاه و ادامه پروژههای ورزشی و اقتصادیاش تضمین شود.
پرس یکی از تأثیرگذارترین روسای تاریخ رئال مادرید به شمار میآید؛ دوران ریاست او، بهویژه در دوره دوم، شاهد موفقیتهای فراوان ورزشی و زیرساختی بوده است، از جمله پروژه بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو.
انتظار میرود در ماههای آینده، فعالیتهای داخلی دراین باشگاه بزرگ اسپانیایی برای تعیین ویژگیهای دوره پس از پرس افزایش یابد، تا زمانی که اعلام رسمی برنامههای ریاست آینده انجام شود.
رئال مادرید هر چند که در دو دیدار اخیر خود یک شکست و یک تساوی را کسب کرده است، اما با هدایت ژابی آلونسو تیمی متفاوت نشان داده است و هواداران بسیار امیدوار به کسب جام در فصل جاری هستند.