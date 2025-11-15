باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: ایستگاه بازرسی و پایش خودروهای حامل دام زنده برای چهارمین شب متوالی در شامگاه جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴در محور مواصلاتی پلیسراه آزادمهر پل سفید برپا شد.
او افزود: این اقدام در راستای اجرای طرحهای بهداشتی و قرنطینهای دامپزشکی و بهمنظور پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی بهویژه تب برفکی انجام شده است.
پورمند گفت: این ایستگاه با همکاری اداره دامپزشکی، مدیریت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، گشت پلیسراه شهرستان و حضور فعال نیروهای مقاومت بسیج سوادکوه فعالیت میکند و هدف اصلی آن، کنترل جابهجایی دامهای زنده و جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی است.