سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه ازبرپائی چهارمین شب متوالی ایستگاه بازرسی و پایش خودرو‌های حامل دام زنده با هدف کنترل جابه‌جایی دام و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی دام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: ایستگاه بازرسی و پایش خودرو‌های حامل دام زنده برای چهارمین شب متوالی در شامگاه جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴در محور مواصلاتی پلیس‌راه آزادمهر پل سفید برپا شد.

او افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی و به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی به‌ویژه تب برفکی انجام شده است.

پورمند گفت: این ایستگاه با همکاری اداره دامپزشکی، مدیریت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، گشت پلیس‌راه شهرستان و حضور فعال نیرو‌های مقاومت بسیج سوادکوه فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن، کنترل جابه‌جایی دام‌های زنده و جلوگیری از انتقال بیماری‌های دامی است.

برچسب ها: تب برفکی ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
عزم راسخ دامپزشکی مازندران؛ ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم با تمام ظرفیت
توصیه به دامداران؛ پایش و هشدار مستمر علیه بیماری تب برفکی در جویبار
ایمن سازی ۳ میلیون دام در مازندران بر علیه تب برفکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم لیگ ۳ فوتبال کشور
شعله ور شدن آتش در جنگل‌های چالوس؛ درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتش‌سوزی الیت
پیکر ۱۰ شهید گمنام فردا مهمان مازندرانی‌ها می‌شود
لغو همه فعالیت‌های ورزشی در مدارس مازندران
آخرین اخبار
شعله ور شدن آتش در جنگل‌های چالوس؛ درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتش‌سوزی الیت
پیروزی شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم لیگ ۳ فوتبال کشور
لغو همه فعالیت‌های ورزشی در مدارس مازندران
پیکر ۱۰ شهید گمنام فردا مهمان مازندرانی‌ها می‌شود
حمله پلنگ گرسنه به دام‌ها در کجور مازندران