بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای ۲۰ شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز نشان میدهد که شاخص آلودگی در شهرهای آبادان ۱۵۲، آغاجری ۱۵۴،اندیمشک ۱۵۵، اهواز ۱۶۲، باغ‌ملک ۱۵۴، بهبهان ۱۶۰، خرمشهر ۱۵۶، دزفول ۱۵۷، دشت آزادگان ۱۹۱، شوشتر ۱۶۰، کارون ۱۶۴ ،ماهشهر ۱۶۰، ملاثانی ۱۵۱ و هویزه ۱۸۵ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که همگی در محدوده «قرمز » و ناسالم برای تمام گروههای جمعیتی قرار دارد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اندیکا ۱۳۳، ایذه ۱۰۴، دهدز ۱۱۲، شوش۱۰۴ ، لالی۱۲۶ و هفتکل ۱۲۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت نارنجی بوده و برای همه گروههای حساس ناسالم است. در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی میشود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور