سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: ایران در حال انجام پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی است و در تلاش برای افزایش پرواز به کشور‌های آسیای شرقی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رامین کاشف آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:بحث ما در رابطه با افزایش پروازهای خارجی و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی است. در این مذاکرات، تیم توسعه شبکه پروازی تشکیل شده است که به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این موضوع می‌پردازد. 

او بیان کرد: گام‌های اولیه این برنامه برداشته شده و به زودی با شرکت‌های بزرگ دنیا مذاکره خواهیم کرد تا از فرصت‌های بی‌بدیل منطقه و جایگاه ژئوپولیتیک و اقتصادی خود استفاده کنیم. هدف ما این است که علاوه بر تقویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی، از آن‌ها استقبال کنیم تا بتوانند مسیرهای پروازی خود را توسعه دهند.

کاشف آذر اظهار داشت: متاسفانه، تحریم‌های ظالمانه و سوگیرانه باعث کاهش ظرفیت‌ها و فرصت‌های ما شده است. اما ما بر این باوریم که مردم نباید از فرصت‌های خود محروم شوند. شعار ما این است که باید تلاش کنیم تا فرصت‌های مردم حفظ شود.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی توضیح داد: برای رسیدن به این هدف، به شرکت‌های بین‌المللی ملحق شده و با آن‌ها مشارکت می‌کنیم. همچنین، باید توجه داشته باشیم که در نهایت، مردم ما باید در شاخص دسترسی خود به مقاصد مختلف افزایش یابند. 

وی افزود: در حال حاضر، پروازهایی به کشورهای عراق، ترکیه، روسیه و چین داریم. شرکت‌های هواپیمایی داخلی ما روزانه در حال توسعه شبکه پروازی خود به شرق آسیا هستند. این یک فرصت عالی برای ایران است که با افزایش پروازها، به بازار رو به رشد جنوب شرق آسیا و چین دسترسی پیدا کند.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی یادآور شد: ما همچنین در حال استارت زدن به پروازهای جدید به اروپا هستیم. هدف ما این است که تعداد پروازها به کشور همسایه را افزایش دهیم و شرایط را برای دسترسی به مناطقی که شرکت‌های هواپیمایی داخلی نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند، فراهم کنیم. 

وی افزود؛ طبق جدیدترین آمارهای پروازی، ما در حال حاضر ۱۴۰  تا ۱۵۰ پرواز در روز داریم. ظرفیت ما می‌تواند بیشتر از این هم باشد و ما به دنبال افزایش این ظرفیت هستیم.

او گفت:به طور کلی، هدف ما افزایش ارتباطات هوایی و بهبود دسترسی مردم به مقاصد مختلف است. از این طریق، می‌توانیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنیم.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مردم کیا هستند؟ اصلا هواپیما سوارشدم! اروپا بوُ می‌دهد اَخه مگرنه ! پس دنبال گسترش سفر هستید این همه مرگ بر انگلیس و فرانسه و ...چی میشود؟ بچه ها درس می‌خوانند فهمیدم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پرواز به اروپا و بالعکس افتخار نیست.
بلکه ننگ هم هست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
برای مردم که نیست چون به اروپا برو نیستند ، برای راحتی مقامات و فرزندانشان هست که راحت تر جهت خرید و تفریح راهی اروپا شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا ایرلینهای می خواهند کاری برای صنعت گردشگری و زیارتی انجام بدهند باید پروازهای مستقیم خودشان را بیشتر متوجه کشورهای بدون ویزا بکنند و از آن مهم‌تر پروازهای مستقیم خودشان را از سایر فرودگاه‌های کشور علاوه بر تهران گسترش دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
عالیه،هر چه بیشتر و پرواز مستقیم به کشور های مختلف دنیا داشته باشیم هزینه سفر و واسطه ها کاهش پیدا میکنه و سودش تو جیب ملت و هواپیمایی ایران میره که خیلی خوبه.
۰
۱
پاسخ دادن
