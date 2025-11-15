باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رامین کاشف آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:بحث ما در رابطه با افزایش پروازهای خارجی و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی است. در این مذاکرات، تیم توسعه شبکه پروازی تشکیل شده است که به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این موضوع می‌پردازد.

او بیان کرد: گام‌های اولیه این برنامه برداشته شده و به زودی با شرکت‌های بزرگ دنیا مذاکره خواهیم کرد تا از فرصت‌های بی‌بدیل منطقه و جایگاه ژئوپولیتیک و اقتصادی خود استفاده کنیم. هدف ما این است که علاوه بر تقویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی، از آن‌ها استقبال کنیم تا بتوانند مسیرهای پروازی خود را توسعه دهند.

کاشف آذر اظهار داشت: متاسفانه، تحریم‌های ظالمانه و سوگیرانه باعث کاهش ظرفیت‌ها و فرصت‌های ما شده است. اما ما بر این باوریم که مردم نباید از فرصت‌های خود محروم شوند. شعار ما این است که باید تلاش کنیم تا فرصت‌های مردم حفظ شود.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی توضیح داد: برای رسیدن به این هدف، به شرکت‌های بین‌المللی ملحق شده و با آن‌ها مشارکت می‌کنیم. همچنین، باید توجه داشته باشیم که در نهایت، مردم ما باید در شاخص دسترسی خود به مقاصد مختلف افزایش یابند.

وی افزود: در حال حاضر، پروازهایی به کشورهای عراق، ترکیه، روسیه و چین داریم. شرکت‌های هواپیمایی داخلی ما روزانه در حال توسعه شبکه پروازی خود به شرق آسیا هستند. این یک فرصت عالی برای ایران است که با افزایش پروازها، به بازار رو به رشد جنوب شرق آسیا و چین دسترسی پیدا کند.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی یادآور شد: ما همچنین در حال استارت زدن به پروازهای جدید به اروپا هستیم. هدف ما این است که تعداد پروازها به کشور همسایه را افزایش دهیم و شرایط را برای دسترسی به مناطقی که شرکت‌های هواپیمایی داخلی نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند، فراهم کنیم.

وی افزود؛ طبق جدیدترین آمارهای پروازی، ما در حال حاضر ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرواز در روز داریم. ظرفیت ما می‌تواند بیشتر از این هم باشد و ما به دنبال افزایش این ظرفیت هستیم.

او گفت:به طور کلی، هدف ما افزایش ارتباطات هوایی و بهبود دسترسی مردم به مقاصد مختلف است. از این طریق، می‌توانیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنیم.