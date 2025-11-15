به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،گردشگران در سفر‌های آخر هفته به شهرستان جاسک از محدودیت سخت سوخت‌گیری گلایه دارند و می‌گویند اجرای طرح کدینگ در این منطقه، سفر‌های درون‌استانی و حتی گردشگری خارجی را با چالش روبه‌رو کرده است.

گردشگران استان هرمزگان که برای تفریح آخر هفته راهی شهرستان جاسک می‌شوند، از محدودیت‌های شدید سوخت‌گیری در این منطقه ابراز نارضایتی می‌کنند.

یکی از مسافران بندرعباسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: در آخر هفته برای تفریح به جاسک سفر کردیم، اما وقتی برای سوخت‌گیری به یکی از جایگاه‌های سوخت مراجعه کردیم، متصدی جایگاه گفت، چون طرح کدینگ فعال است امکان سوخت‌گیری ندارید.

او افزود: چرا باید یک شهرستان در داخل استان خودش مشمول طرح کدینگ سوخت باشد؟ این موضوع نه تنها به گردشگران خارجی ضربه می‌زند، بلکه حتی در‌های ورود مسافران درون‌استانی را هم می‌بندد.

این مسافر تأکید کرد ادامه اجرای چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به روند توسعه گردشگری در شرق هرمزگان آسیب بزند و موجب کاهش سفر‌ها به این منطقه شود.

این طرح که با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت و نظارت دقیق‌تر بر توزیع فرآورده‌های نفتی اجرا می‌شود، عملاً موجب محدودیت در استفاده از کارت‌های سوخت غیربومی در برخی استان‌ها شده است.

هرچند این اقدام در ظاهر جنبه نظارتی دارد، اما برای شهروندان به‌ویژه مسافران، مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

بر اساس طرح کدینگ خودرو‌هایی با کارت سوخت خارج از شهرستان در جایگاه‌های عمومی آن استان امکان سوخت‌گیری ندارند و تنها از جایگاه های مخصوص با سهمیه محدود باید سوخت گیری کنند که صف های طولانی موجب مشکلاتی برای گردشگران شده.

این روش از چند سال پیش به‌صورت محدود در استان‌های مرزی همچون سیستان و بلوچستان و برخی مناطق شرقی کشور آغاز شد؛ مناطقی که پدیده قاچاق سوخت در آنها گسترده‌تر گزارش شده است.

بر اساس تصمیم مسئولان این استان، تنها کارت‌های سوختی که در محدوده همان استان ثبت شده‌اند امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های کدینگ‌شده را دارند.