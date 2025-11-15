باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه شب گذشته، قطعنامه‌ای را به منظور تمدید یک‌ساله تحریم‌های موجود علیه گروه انصارالله یمن تا تاریخ ۱۴ نوامبر سال آینده میلادی تصویب کرد. این قطعنامه با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع از سوی روسیه و چین به تصویب رسید.

در متن قطعنامه تأکید شده است که تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر خواهد بود که در حال حاضر حدود ۱۰ نفر از مقامات انصارالله و خود این گروه را در بر می‌گیرد. همچنین مقرر شده تحریم‌ها می‌توانند شامل افرادی شود که در پرتاب موشک‌های بالستیک فرامرزی از یمن و حملات علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش دارند.

شورای امنیت در این قطعنامه از کلیه کشور‌های عضو خواسته است تلاش‌های خود را برای مبارزه با قاچاق تسلیحات و قطعات از راه‌های زمینی و دریایی افزایش دهند تا تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه انصارالله یمن تضمین شود. همچنین از گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها خواسته شده تا در مورد نحوه برخورد با انتقال قطعات دارای کاربرد‌های دوگانه که ممکن است توسط انصارالله استفاده شوند، و نیز بهبود تبادل اطلاعات درباره کشتی‌های مشکوک به حمل سلاح به یمن، تا اواسط آوریل سال آینده توصیه‌هایی ارائه دهند.

«جیمز کاریوکی»، معاون نماینده انگلیس در شورای امنیت، از تصویب این قطعنامه استقبال کرد و گفت که این قطعنامه از قدرت شورای امنیت در نظارت بر نقض تحریم تسلیحات و بازدارندگی حمایت خواهد کرد. با این حال، برخی کشور‌ها از جمله آمریکا و فرانسه از عدم سخت‌گیری بیشتر در متن نهایی قطعنامه انتقاد کردند.

منبع: الجزیره