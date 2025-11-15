باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - الهه حق گشایی با اشاره به آغاز طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراغه گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینههای درمانی، دسترسی عادلانه به خدمات و ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی اجرا میشود.
وی اضافه کرد: در این طرح بیش از ۹۳ هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
رئیس شبکه بهداشت مراغه گفت: بر اساس این طرح خدمات سطح یک شامل مراقبتهای بهداشتی، درمانی، مامایی و آزمایشگاهی برای روستاییان در مراکز جامع سلامت ارائه میشود.
وی افزود: در این طرح در شهر به خاطر کمبود پزشک حدود ۵۰ درصد جمعیت شهری نیز تحت پوشش قرار گرفتهاند.
حق گشایی گفت: در این طرح خانوادهها درمان را از طریق پزشک خانواده آغاز میکنند و اگراقدامات پیشگیرانه به موقع انجام شود جلوی بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری میشود.
وی افزود: چنانچه بیمار به خدمات تخصصی یا فوقتخصصی نیاز داشته باشد، پزشک خانواده از طریق سامانه سیب برای او نوبتگیری خواهد کرد و بیمار بدون پرداخت هزینه و بدون معطلی خدمات تخصصی دریافت خواهد کرد.