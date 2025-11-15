معاون بهداشت، دانشکده علوم پزشکی مراغه از پوشش ۱۰۰ درصدی خانواده‌ها در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - الهه حق گشایی با اشاره به آغاز طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراغه گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینه‌های درمانی، دسترسی عادلانه به خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح بیش از ۹۳ هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت مراغه گفت: بر اساس این طرح خدمات سطح یک شامل مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، مامایی و آزمایشگاهی برای روستاییان در مراکز جامع سلامت ارائه می‌شود.

وی افزود: در این طرح در شهر به خاطر کمبود پزشک حدود ۵۰ درصد جمعیت شهری نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

 حق گشایی گفت: در این طرح خانواده‌ها درمان را از طریق پزشک خانواده آغاز می‌کنند و اگراقدامات پیشگیرانه به‌ موقع انجام شود جلوی بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: چنانچه بیمار به خدمات تخصصی یا فوق‌تخصصی نیاز داشته باشد، پزشک خانواده از طریق سامانه سیب برای او نوبت‌گیری خواهد کرد و بیمار بدون پرداخت هزینه و بدون معطلی خدمات تخصصی دریافت خواهد کرد.

برچسب ها: دانشکده علوم پزشکی ، پزشک خانواده
خبرهای مرتبط
آغاز اجرای طرح پزشک خانواده در مراغه
تاکید بر اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع
انتخاب مرند بعنوان نمونه کشوری اجرای طرح پزشک خانواده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه‌ای برای تنظیم مصرف آب با میزان کاهش بارندگی‌ها نداریم
همانند روز‌های حساس تاریخ اسلام، عده‌ای آرام‌آرام صف را ترک می‌کنند
کاهش ۴ درصدی سوانح رانندگی در آذربایجان شرقی
تولد چهار قلو‌ها در بیمارستان باقرالعلوم اهر
آخرین اخبار
تولد چهار قلو‌ها در بیمارستان باقرالعلوم اهر
همانند روز‌های حساس تاریخ اسلام، عده‌ای آرام‌آرام صف را ترک می‌کنند
کاهش ۴ درصدی سوانح رانندگی در آذربایجان شرقی
برنامه‌ای برای تنظیم مصرف آب با میزان کاهش بارندگی‌ها نداریم
گلخانه‌ها راه نجات کشاورزی از بحران آب هستند
دولت چهاردهم با قاطعیت طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند