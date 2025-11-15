علاقمندان به طراحی و دوخت لباس می‌توانند بازپخش برنامه «نوا» با اجرای ستاره سادات قطبی را روز‌های یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم مشاهده نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه تلویزیونی «نوآ» اولین مسابقه‌ای است که در حوزه حجاب و عفاف در تلویزیون تولید شده و شرکت‌کنندگان در آن به طراحی و دوخت لباس‌های زنانه با موضوعات و تم‌های مختلف می‌پردازند. این مسابقه که در ۲۷ قسمت تولید شده، شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور دارد که پس از گذراندن آزمون‌های مختلف به برنامه راه یافته‌اند.

در هر قسمت از این مسابقه، سه گروه دو نفره با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پایان هر برنامه، گروه برنده مشخص شده و به مرحله بعد راه پیدا می‌کند. نکته قابل توجه این است که «نوآ» اولین برنامه طراحی و دوخت لباس برای زنان در صدا و سیما است.

در این مسابقه، تلاش شده تا لباس‌ها علاوه بر کاربردی بودن در سطح جامعه، سلایق مختلف را نیز در بر بگیرند و به المان‌های هویتی ملی و اسلامی توجه ویژه‌ای شود. خلاقیت گروه‌های شرکت‌کننده در طراحی و دوخت لباس‌ها بر اساس تم و موضوع هر قسمت، امتیاز بالایی دارد.

مسابقه تلویزیونی «نوآ» در گروه برنامه‌های تلویزیونی مرکز بسیج صدا و سیما به تهیه کنندگی میثم محمد حسنی و با اجرای ستاره سادات قطبی تولید شده و  یکشنبه و دوشنبه ها ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

 

