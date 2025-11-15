باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم

یک معلم در خصوص کتابخوانی دانش‌آموزان توضیحاتی را ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - افروز مهدیان، نویسنده با حضور در برنامه سلام تهران در مورد کتاب خوانی دانش آموزان نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم
young journalists club

دانش آموزان سفیران مطالعه و کتابخوانی

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم
young journalists club

شهرکرد میزبان هفتمین جشنواره کتابخوانی دانش آموزان کشور

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم
young journalists club

همدلی دانش آموزان اشکذری برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۸۲۷۳

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۸۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۱۱۴

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۷۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۴۶

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
باید تشویق به یادگیری درس ریاضی اولویت اول آموزش و پرورش باشه
۰
۰
پاسخ دادن