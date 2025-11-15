فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام) از انجام حمله مرگبار به یک شناور حامل مواد مخدر در دریای کارائیب خبر داد که در جریان آن چهار نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده سوتکام (SOUTHCOM) اعلام کرد که یک «حمله محرک مرگبار» به یک شناور که ادعا می‌شود در حال انتقال مواد مخدر در دریای کارائیب بوده، انجام داده و چهار نفر را کشته است.

این فرماندهی ادعا کرد: «اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد این شناور در قاچاق غیرقانونی مواد مخدر درگیر بوده، در مسیر شناخته‌شده قاچاق مواد در حال حرکت بوده و حامل مواد مخدر بوده است. چهار سرنشین مذکر روی عرشه شناور کشته شدند.» سوتکام ادعا کرد که این حمله در آب‌های بین‌المللی رخ داده است.

این حمله بخشی از عملیاتی با نام «نیزه جنوبی» بود که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنه آن را رونمایی کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دریای کارائیب ، نیروی دریایی آمریکا ، سواحل ونزوئلا
خبرهای مرتبط
آمریکا در آستانه رویارویی با ونزوئلا؟ استقرار بزرگ‌ترین ناو جهان در کارائیب
انگلیس اشتراک‌گذاری اطلاعات با آمریکا برای حملات به قایق‌ها را متوقف کرده است
ناو هواپیمابر آمریکا وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خب برن از محموله اش فیلم بگیرن پخش کنن ببینیم راست میگن یا نه
۰
۰
پاسخ دادن
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
آخرین اخبار
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد