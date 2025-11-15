فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام) از انجام حمله مرگبار به یک شناور حامل مواد مخدر در دریای کارائیب خبر داد که در جریان آن چهار نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده سوتکام (SOUTHCOM) اعلام کرد که یک «حمله محرک مرگبار» به یک شناور که ادعا می‌شود در حال انتقال مواد مخدر در دریای کارائیب بوده، انجام داده و چهار نفر را کشته است.

این فرماندهی ادعا کرد: «اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد این شناور در قاچاق غیرقانونی مواد مخدر درگیر بوده، در مسیر شناخته‌شده قاچاق مواد در حال حرکت بوده و حامل مواد مخدر بوده است. چهار سرنشین مذکر روی عرشه شناور کشته شدند.» سوتکام ادعا کرد که این حمله در آب‌های بین‌المللی رخ داده است.

این حمله بخشی از عملیاتی با نام «نیزه جنوبی» بود که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنه آن را رونمایی کرد.

منبع: رویترز