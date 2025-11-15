واحد ۳ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا پس از پایان تعمیرات به مدار تولید برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم قلعه‌سری معاون تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: واحد ۳ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا پس از پایان تعمیرات و انجام مجموعه‌ای از عملیات تخصصی دوباره به شبکه سراسری برق متصل شد.

او افزود: این واحد طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده با هدف افزایش آمادگی تولید از مدار خارج و پس از ۳۳ روز فعالیت فشرده تعمیراتی آماده بهره‌برداری مجدد شد.

قلعه‌سری ادامه داد: تعویض ۴۱ لوله، جایگزینی ۸۰ ردیف نگهدارنده لوله‌های، تعویض صفحه میانی، تعمیر هیدرولیک فن، رسوب‌زدایی کندانسور و اصلاح شبکه آب سرویس از جمله این اقدامات بود.

معاون تعمیرات نیروگاه نکا گفت: ارتقای آماده‌به‌کاری واحد‌های تولید برق، نقش مهمی در تأمین مطمئن انرژی مشترکان دارد و اجرای این تعمیرات، ذخیره تولید نیروگاه را برای شرایط پرباری شبکه افزایش می‌دهد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

 
نیروگاه نکا ، شبکه سراسری برق
