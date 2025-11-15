باشگاه خبرنگاران جوان- چند ماه قبل زن جوانی در اینستاگرام با صفحه دکتری مواجه شد که تبلیغات گستردهای برای عملهای زیبایی کرده بود. زن ۴۰ ساله که به دنبال عمل جراحی غبغب بود، راهی کلینیک شد، اما بعد از عمل آثار کبودی روی گردن او به وجود آمد؛ آثاری که به گفته دکترش طبیعی بود، اما نه تنها با گذشت زمان بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد. زن جوان که هر روز وضعش وخیمتر میشد درنهایت به دادسرای جرایم پزشکی رفت و از دکتر شکایت کرد. اما او تنها کسی نبود که از دکتر شکایت داشت و چندی بعد بازپرس مهدی صانعی با شکایتهای مشابه مواجه شد.
فرار از در مخفی
در تحقیقات اولیه مشخص شد که مرد جوان نه تنها دکتر نیست بلکه مدرک دیپلم دارد و به افرادی که برای زیبایی به او مراجعه میکردند، آسیب جدی وارد کرده است.
با مشخص شدن این موضوع، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی دستور بازداشت دکتر قلابی را صادر کرد، اما زمانی که مأموران برای دستگیری او به کلینیک رفتند خبری از دکتر نبود. زمانی که کارآگاهان دوربینهای مداربسته محل را بازبینی کردند، خروج دکتر توسط دوربینها ضبط نشده بود.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان پی بردند پشت کمد دیواری داخل مطب، یک در مخفی وجود دارد که دکتر از آنجا متواری شده است. نگهبان کلینیک با استفاده از زنگ مخفی حضور کارآگاهان را به دکتر قلابی اعلام کرده و او متواری شده است. اما خیلی زود کارآگاهان مخفیگاه او را به دست آورده و دکتر جوان دستگیر شد. به دستور بازپرس پرونده، او راهی زندان شد و تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان احتمالی دکتر فرنام ادامه دارد.
بادبادک فروش جراح
زمانی در پارکی درغرب تهران بادبادک فروشی میکرد، اما در قالب یک پزشک زنان و مردان زیادی را دچار نقص عضو کرده است.
چطور از بادبادک فروشی به جراحی رسیدی؟
یکی از مشتریهایم باعث شد که به ذهنم خطور کند. او برای خرید بادبادک برای فرزندش نزد من آمد و از مطبش گفت که کارهای زیبایی و جراحی انجام میداد. از درآمد خوبش گفت و اینکه مدرک فوق دیپلم دارد و مدرک خاصی هم برای بوتاکس نمیخواهد. حتی میگفت در آرایشگاهها نیز بوتاکس تزریق میکنند و کار سختی نیست؛ و تو بدون این که حتی دانشگاه رفته باشی، درمان و جراحی میکردی؟
مدتهاست که در این رابطه مطالعه کردهام، تفاوت من با آنها این بود که مدرک ندارم. من جراح پنجه طلایی هستم و افراد زیادی را عمل کردهام؛ فقط چند نفری جراحیشان خوب از آب درنیامد آن هم به خاطر آناتومی و سیستم ایمنی بدن خودشان بود وگرنه کار من حرف ندارد و من یک جراح حرفهای هستم.
چه عملهایی انجام میدادی؟
حداقل ۵۰ نفر را جراحی کردهام. من از غبغب گرفته تا بوتاکس و تزریق ژل انجام دادهام. لیفت شقیقه، پلک، آبرسانی و... و اکثر کسانی که به من مراجعه کردهاند خیلی از کارم راضی بودند.
منبع: روزنامه ایران