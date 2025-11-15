مرد بادبادک فروش که به پزشکی و جراحی علاقه داشت، با تأسیس دو کلینیک زیبایی، بیماران را جراحی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند ماه قبل زن جوانی در اینستاگرام با صفحه دکتری مواجه شد که تبلیغات گسترده‌ای برای عمل‌های زیبایی کرده بود. زن ۴۰ ساله که به دنبال عمل جراحی غبغب بود، راهی کلینیک شد، اما بعد از عمل آثار کبودی روی گردن او به وجود آمد؛ آثاری که به گفته دکترش طبیعی بود، اما نه تنها با گذشت زمان بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد. زن جوان که هر روز وضعش وخیم‌تر می‌شد درنهایت به دادسرای جرایم پزشکی رفت و از دکتر شکایت کرد. اما او تنها کسی نبود که از دکتر شکایت داشت و چندی بعد بازپرس مهدی صانعی با شکایت‌های مشابه مواجه شد.
 
فرار از در مخفی

در تحقیقات اولیه مشخص شد که مرد جوان نه تنها دکتر نیست بلکه مدرک دیپلم دارد و به افرادی که برای زیبایی به او مراجعه می‌کردند، آسیب جدی وارد کرده است.

با مشخص شدن این موضوع، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی دستور بازداشت دکتر قلابی را صادر کرد، اما زمانی که مأموران برای دستگیری او به کلینیک رفتند خبری از دکتر نبود. زمانی که کارآگاهان دوربین‌های مداربسته محل را بازبینی کردند، خروج دکتر توسط دوربین‌ها ضبط نشده بود.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان پی بردند پشت کمد دیواری داخل مطب، یک در مخفی وجود دارد که دکتر از آنجا متواری شده است. نگهبان کلینیک با استفاده از زنگ مخفی حضور کارآگاهان را به دکتر قلابی اعلام کرده و او متواری شده است. اما خیلی زود کارآگاهان مخفیگاه او را به دست آورده و دکتر جوان دستگیر شد. به دستور بازپرس پرونده، او راهی زندان شد و تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان احتمالی دکتر فرنام ادامه دارد.
 
بادبادک فروش جراح

زمانی در پارکی درغرب تهران بادبادک فروشی می‌کرد، اما در قالب یک پزشک زنان و مردان زیادی را دچار نقص عضو کرده است.

چطور از بادبادک فروشی به جراحی رسیدی؟

 یکی از مشتری‌هایم باعث شد که به ذهنم خطور کند. او برای خرید بادبادک برای فرزندش نزد من آمد و از مطبش گفت که کار‌های زیبایی و جراحی انجام می‌داد. از درآمد خوبش گفت و اینکه مدرک فوق دیپلم دارد و مدرک خاصی هم برای بوتاکس نمی‌خواهد. حتی می‌گفت در آرایشگاه‌ها نیز بوتاکس تزریق می‌کنند و کار سختی نیست؛ و تو بدون این که حتی دانشگاه رفته باشی، درمان و جراحی می‌کردی؟

مدت‌هاست که در این رابطه مطالعه کرده‌ام، تفاوت من با آنها این بود که مدرک ندارم. من جراح پنجه طلایی هستم و افراد زیادی را عمل کرده‌ام؛ فقط چند نفری جراحی‌شان خوب از آب درنیامد آن هم به خاطر آناتومی و سیستم ایمنی بدن خودشان بود وگرنه کار من حرف ندارد و من یک جراح حرفه‌ای هستم.

چه عمل‌هایی انجام می‌دادی؟

حداقل ۵۰ نفر را جراحی کرده‌ام. من از غبغب گرفته تا بوتاکس و تزریق ژل انجام داده‌ام. لیفت شقیقه، پلک، آب‌رسانی و... و اکثر کسانی که به من مراجعه کرده‌اند خیلی از کارم راضی بودند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
قاسم قلی پور
۰۷:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
من یه جراحیو میشناسم که بادبادک فروش شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اجاره ها باید طوری باشد هرصنفی اجاره میکند اطلاعاتش مرکز همان به اتحادیه ویا مثلا نظام پزشکی ثبت بشود آن اتحادیه بررسی بکند این شخص مجوز احداث مجموعه دارد یا ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مقصر اصلی مالکانی هستند بدون اینکه مدرک ببینند محل کسب دراختیارشان قرار میدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اصل نخبه همین است ولش نکنید یارو از اول هم فکر فرار بوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چیزی که برای من خیلی عجیب اینه که ازین طرف همه مینالن که ای وای مشکل اقتصادی معیشتی و...ازطرف دیگه همه ابروها کاشت لب هاپروتز دماغ ها عملی صورت ها زاویه وسایل آرایشی آنچنانی بابا..پس پول اینها روچرا دارید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چقدخطرناک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خب بی راهه هم نرفته. فرق صورت هایی که جراحی زیبایی شدن با بادبادک زیاد نیست.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اصلا هیچ تبلغی را در هر سایتی بدون تحقیق قبول و باور نکنید
که خساراتی می بینید که بعضی مواقع قابل جبران نیست
مخصوص سلامتی تون ...پزشکی
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پس یک عده آدم ساده و زود باور چیکار کنند ؟اونا باید یک جوری پولشون و سلامتی شون رو به خطر بندازن دیگه
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۲:۵۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
شهر بی کلانتر !!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۲۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خب این که بادبادک فروش دکتر شده در ایران مشکل خاصی نیست. مگه همه سر جای خودشون هستن؟ شما سر جای خودتون هستید؟ این آقا مجرم هست شکی درش نیست.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بیچاره اونا که میرن کلاس کنکور
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مقصر این نادان هایی هستن که میرن مثلا زیبا بشن و با بی حجایی تو جامعه خودنمایی کنند
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
من اصلا کل خبر رو باور نمی کنم...
اگه اینستا و تلگرام بود می گفتم این خبر رو رفتن که ویو بگیرن...
ولی وای جی سی ..
نمدونم والا... اصلا غیر قابل باوره...
۱۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مگه میشهههههههههههههههههههه؟
واااااااااااااااااااااااااااااااااای
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تو این کشور کار نشد نداره !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
البته وضع مقامات سیاسیمون هم بهتر ازین پزشک نیست فکر کنم اونی که از اینا تو پارک بادکنک خریده رئیس جمهور یا نماینده مجلس و.. اینا بوده
۱
۲۰
پاسخ دادن
