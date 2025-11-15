باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - آخرین هماهنگیهای شورای هماهنگی میزبانی از شش شهید گمنام در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری از آمادگی دستگاههای اجرایی، آبفا، شرکت توزیع نیروی برق، راه و شهرسازی برای استقبل از شهدای گمنام خبرداد.
وی افزود: استان میزبان شش شهید خواهد بود که گمنامی آنها اوج اخلاص و ایمان آنان است، قطعا اینبار نیز مردم تشیع وخاک سپاری آنان را به شایستگی انجام خواهند داد.
مردانی بیان داشت: قراراست این سه شهید فردا یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ از طریق فرودگاه شهرکرد وارد استان شده و در سوم آذر خاکسپاری شوند.
وی تصریح کرد: لذا ازجوانان و نوجوانان، نخبگان ورزشکاران اعم از زن و مرد دعوت میشود تا با نظم و معنویت در این مراسم معنوی شرکت کنند.
مردانی ادامه داد: سه شهید گمنام از این شهدا در هرچگان، سورک سرتشنیز خاک سپاری میشوند چیه شهید گمنام دیگر به صورت امانی به مدت ۴۸ ساعت تشیع و سپس به معراج شهدای گمنام عودت میشوند.