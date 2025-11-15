باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: از مجموع ۹۰ دانشآموز پذیرفتهشده، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاههای استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاههای سایر استانها به تحصیل خواهند پرداخت.
وی افزود: از این میان، یک نفر در مقطع دکترا، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و ۲ نفر در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل شدهاند.
البرزی با اشاره به رشتههای انتخابی مددجویان اظهار کرد: ۲۷ نفر در رشتههای مهندسی، ۱۱ نفر در رشته حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روانشناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در پزشکی عمومی و ۲۹ نفر در سایر رشتهها پذیرفته شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) البرز در ادامه بیان کرد: بیشترین آمار قبولی به ترتیب متعلق به شهرستان فردیس با ۱۹ نفر، منطقه دو کرج با ۱۸ نفر، منطقه یک کرج با ۱۴ نفر، ساوجبلاغ با ۱۳ نفر و 26 نفر نیز از سایر شهرستانهای استان است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح تحصیلی فرزندان مددجو خاطرنشان کرد: «کمیته امداد با اجرای طرحهای آموزشی و فرهنگی همچون برگزاری کلاسهای تقویتی، مشاوره تحصیلی، مهارتآموزی و اردوهای آموزشی، تلاش دارد مسیر رشد علمی و توانمندسازی فکری مددجویان را هموار سازد.»
البرزی ضمن تبریک به دانشآموزان موفق و خانوادههای آنان تصریح کرد: «ورود این تعداد از فرزندان امداد به دانشگاهها، نشانهای از اراده، استعداد و خودباوری مددجویان و نتیجه همت جمعی در حمایت از آیندهسازان جامعه است.»
وی در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاریرسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: «نیکوکاران ارجمند میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقه های الکترونیکی خود از طریق روش های زیر اقدام نمایند.
