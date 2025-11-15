باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وقوع انفجار مهیب در آرژانتین + فیلم

تصاویری از وقوع یک انفجار مهیب در یک کارخانه در آرژانتین منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان وقوع یک انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی کشاورزی در اطراف پایتخت آرژانتین دست کم ۲۲ نفر زخمی شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آرژانتین = خائن به لاتین و دنیا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آرژانتین = ملت سواستفاده گر = واجب النابودی
