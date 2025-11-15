در قالب طرح شهید رهنمون کانون بسبج جامعه پزشکی گنبدکاووس، ۲۴۰ بیمار به صورت رایگان ویزیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - در دور جدید خدمت رسانی به مناطق صعب العبور و نوار مرزی طرح ویزیت رایگان بیماران توسط پزشکان متخصص و پزشک عمومی در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهر کرند، انجام شد.

این برنامه در قالب طرح شهید رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی و با مشارکت و همکاری ادارات شهر کرند و واحد‌های تابعه شبکه بهداشت و درمان، مرکز بهداشت و کانون بسیج جامعه پزشکی اجرا شد.

در این طرح با ارائه مشاوره‌های درمانی و ویزیت به صورت چند تخصصی (متخصص قلب و فوق تخصص آنژیوگرافی، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی سرطان، متخصص جراح مغز و اعصاب و متخصص طب سنتی) و ویزیت پزشک عمومی اورژانس ارائه خدمت کردند.

در این طرح خدماتی از قبیل ۲۴۰ نفر بیمار ویزیت ، ۵۰ نفر بیمار نوار قلب و ۷۰ نفر بیمار نیز دارو‌های طب سنتی بصورت رایگان ارائه شد.