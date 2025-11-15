بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی با مصر همان بازیکنی شد که در ابتدای ورودش به ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوستون اورونوف بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تیم‌های ازبکستان و مصر درخشان بود و بار‌ها خط دفاع تیم مصر را مغلوب قدرت دریبل زنی و سرعت خود کرد.

اورونوف در این بازی ۲ گل زد و در چندین نوبت هم با بد شانسی توپ هایش به گل تبدیل نشد.

پس از این بازی در فضای مجازی هواداران تیم‌های زیادی از امارات، مصر و دیگر تیم‌های آسیایی از مسئولان باشگاه خود خواستند او را جذب کنند و این در حالی است که اورونوف در پایان فصل قراردادش با تیم فوتبال پرسپولیس به اتمام می‌رسد.

پیش بینی می‌شود دیگر تیم‌های اروپایی نیز به زودی پیشنهاداتی را برای جذب این بازیکن ازبکستانی ارائه خواهند کرد و به همین دلیل پرسپولیسی‌ها برای حفظ این بازیکن باید به زودی با وی وارد مذاکره شوند.

اگر چه اورونوف در بازی مقابل مصر تعویض شد، اما گفته می‌شود این مضووع به دلیل مصدومیت نبوده و این بازیکن به دلیل خستگی تعویض شده است و کاناوارو سرمربی ازبکستان از عملکرد این بازیکن رضایت کامل دارد، اما هنوز مشخص نیست که در بازی با ایران از این بازیکن استفاده خواهد کرد یا خیر؟

