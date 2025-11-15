باشگاه خبرنگاران جوان - الاتحاد فصل قبل نمایش بسیار خوبی در لیگ عربستان داشت و با درخشش بنزما توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

اما الاتحاد در فصل جاری نمایش ناامید کننده‌ای داشته است و این باعث شده تا تیغ انتقاد به سمت کریم بنزما کاپیتان فرانسوی تیم باشد.

بنزما تا پایان فصل جاری با الاتحاد قرارداد دارد، اما این باشگاه عربستانی تمدید قرارداد با این بازیکن را به تاخیر انداخته است تا احتمال جدایی او در پایان فصل زیاد باشد.

روزنامه «الریاضیه» عربستان گزارش داد که کمیته فنی باشگاه الاتحاد تصمیم گرفته است مذاکره درباره تمدید قرارداد‌ها با کریم بنزما را به تعویق اندازد. البته این موضوع درباره انگولو کانته و فابینیوی برزیلی هم صدق می‌کند.

این روزنامه اضافه کرد که این تصمیم با هدف حفظ تمرکز کامل تیم الاتحاد در مسابقات فصل جاری، پیش از آغاز هرگونه مذاکره‌ای درباره تمدید قرارداد‌ها با بازیکنان دارای قراردادهایشان گرفته شده است.

بنزما، کانته و فابینیو تابستان ۲۰۲۳ به الاتحاد پیوستند و این سه بازیکن نقش مهمی در قهرمانی الاتحاد در لیگ حرفه‌ای عربستان و جام حذفی در فصل گذشته داشتند.

الاتحاد در ۸ بازی خود در فصل جاری تنها ۱۱ امتیاز کسب کرده و در رده هشتم جدول رده بندی جای دارد. النصر با ۲۴ امتیاز صدرنشین فصل جاری لیگ عربستان است.