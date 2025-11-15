باشگاه الاتحاد مذاکره با بنزما برای تمدید قرارداد را به تاخیر انداخته است تا گمانه زنی‌ها درباره جدایی این بازیکن قوت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الاتحاد فصل قبل نمایش بسیار خوبی در لیگ عربستان داشت و با درخشش بنزما توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

اما الاتحاد در فصل جاری نمایش ناامید کننده‌ای داشته است و این باعث شده تا تیغ انتقاد به سمت کریم بنزما کاپیتان فرانسوی تیم باشد.

بنزما تا پایان فصل جاری با الاتحاد قرارداد دارد، اما این باشگاه عربستانی تمدید قرارداد با این بازیکن را به تاخیر انداخته است تا احتمال جدایی او در پایان فصل زیاد باشد.

روزنامه «الریاضیه» عربستان گزارش داد که کمیته فنی باشگاه الاتحاد تصمیم گرفته است مذاکره درباره تمدید قرارداد‌ها با کریم بنزما را به تعویق اندازد. البته این موضوع درباره انگولو کانته و فابینیوی برزیلی هم صدق می‌کند.

این روزنامه اضافه کرد که این تصمیم با هدف حفظ تمرکز کامل تیم الاتحاد در مسابقات فصل جاری، پیش از آغاز هرگونه مذاکره‌ای درباره تمدید قرارداد‌ها با بازیکنان دارای قراردادهایشان گرفته شده است.

بنزما، کانته و فابینیو تابستان ۲۰۲۳ به الاتحاد پیوستند و این سه بازیکن نقش مهمی در قهرمانی الاتحاد در لیگ حرفه‌ای عربستان و جام حذفی در فصل گذشته داشتند.

الاتحاد در ۸ بازی خود در فصل جاری تنها ۱۱ امتیاز کسب کرده و در رده هشتم جدول رده بندی جای دارد. النصر با ۲۴ امتیاز صدرنشین فصل جاری لیگ عربستان است.

برچسب ها: الاتحاد ، لیگ عربستان
خبرهای مرتبط
لیگ عربستان؛
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
کریم بنزما در الاتحاد چقدر حقوق می گیرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم