وزیر جنگ آمریکا، عملیات جدید «نیزه جنوبی» علیه قاچاق مواد مخدر را با حملات اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران و حملات به انصارالله یمن مقایسه و ادعا کرد آمریکا از طریق «صلح مبتنی بر قدرت» عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیرجنگ ایالات متحده، عملیات متوقف کردن جریان مواد مخدر از آمریکای لاتین، که «نیزه جنوبی» نامیده می‌شود، را به حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اوایل امسال تشبیه کرد.

علاوه بر این، او این عملیات را با حملات هوایی ایالات متحده به انصارالله یمن که با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری کشتی‌های آمریکایی در خلیج عدن انجام شد، مقایسه کرد.

وزیر جنگ آمریکا با این ادعا که ترامپ با استفاده از قدرت سعی در رسیدن به صلح دارد و آمریکا هر مسئله ای را با استفاده از قدرت (توسل به زور ) خود حل می کند، این عملیات را با حملات هوایی به ایران و انصارالله یمن مقایسه کرد.

هگست روز پنجشنبه دراکس گفت: «من عملیات نیزه جنوبی را اعلام می‌کنم.» او خاطرنشان کرد که این عملیات توسط نیروی ویژه مشترک نیزه جنوبی با هماهنگی فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام)رهبری خواهد شد.

هگست در اکس نوشت: «[دونالد]ترامپ جدی است - و جهان این را می‌داند. صلح از طریق قدرت.» پیش از این، رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که در مورد ونزوئلا به تصمیمی رسیده است، اما از به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

منبع: باهانیوز

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، انصارالله یمن ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
آمریکا در آستانه رویارویی با ونزوئلا؟ استقرار بزرگ‌ترین ناو جهان در کارائیب
ناو هواپیمابر آمریکا وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
آخرین اخبار
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب
شورای امنیت تحریم‌های علیه انصارالله یمن را تمدید کرد
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
شورای حقوق بشر جنایات نیرو‌های پشتیبانی سریع را محکوم کرد
سوریه همکاری با آمریکا علیه داعش را رد کرد
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
هشدار قبرس به ترکیه: مسیر پیوستن خود به اتحادیه اروپا را مسدود نکنید
۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با عفو نتانیاهو مخالفند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اوربان به ممنوعیت واردات گاز روسیه اعتراض کرد
یونیفیل: دیوار مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده و خاک لبنان را اشغال کرده است
باکو سفیر روسیه را فراخواند
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف