باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیرجنگ ایالات متحده، عملیات متوقف کردن جریان مواد مخدر از آمریکای لاتین، که «نیزه جنوبی» نامیده می‌شود، را به حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اوایل امسال تشبیه کرد.

علاوه بر این، او این عملیات را با حملات هوایی ایالات متحده به انصارالله یمن که با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری کشتی‌های آمریکایی در خلیج عدن انجام شد، مقایسه کرد.

وزیر جنگ آمریکا با این ادعا که ترامپ با استفاده از قدرت سعی در رسیدن به صلح دارد و آمریکا هر مسئله ای را با استفاده از قدرت (توسل به زور ) خود حل می کند، این عملیات را با حملات هوایی به ایران و انصارالله یمن مقایسه کرد.

هگست روز پنجشنبه دراکس گفت: «من عملیات نیزه جنوبی را اعلام می‌کنم.» او خاطرنشان کرد که این عملیات توسط نیروی ویژه مشترک نیزه جنوبی با هماهنگی فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام)رهبری خواهد شد.

هگست در اکس نوشت: «[دونالد]ترامپ جدی است - و جهان این را می‌داند. صلح از طریق قدرت.» پیش از این، رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که در مورد ونزوئلا به تصمیمی رسیده است، اما از به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

منبع: باهانیوز