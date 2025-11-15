باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: از دولتمردان میخواهم تجربه شکستخورده گذشته را مجدداً تجربه نکنند چون همیشه کوتاهترین مسیر، بهترین مسیر نیست. این مسیری که بحث قیمت و افزایش قیمت در حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوئیل به کرات در کشور تجربه شده، تجربه شکستخوردهای است.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس بیان کرد: این حرفهایی هم که زده میشود که مثلاً بنزین را ما به دلار اینقدر وارد میکنیم و یا در فوب خلیج فارس قیمت بنزین به دلار اینقدر میشود و ما اینقدر داریم در کشور به مردم تحویل میدهیم و میگوییم ارزان است، اما آیا ما به مردم به دلار حقوق میدهیم که قیمت گوشت، مرغ و بنزین را میخواهیم از آنها به دلار بگیریم؟.
یوسفی تاکید کرد: قطعاً مجلس مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی است. اخیراً هزینه آب، برق و گاز هم افزایش پیدا کرد؛ اینها یعنی سفره مردم نه کوچک، بلکه در حال جمع شدن است. این تذکر را میدهیم که از ابزارآلات غیرقیمتی استفاده شود، جلوی قاچاق را بگیریم و برویم به سمت بهینهسازی که میتواند ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینهها را کاهش بدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: باید جلوی خودروسازها را بگیریم که خودروهای بیکیفیت را با سه برابر قیمت به مردم میدهند. آیا مردم مقصرند؟، یک خودرو صفر کارخانهای میخرند که در صد کیلومتر بین ۱۰ تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف میکند؛ همین خودرو با نصف قیمت یا یکسوم قیمت در کشورهای خارجی چهار لیتر در صد کیلومتر مصرف میکند؛ آیا مردم مقصرند؟؛ بخاری میخرند که مصرف انرژیاش G و یا از G بیشتر است، یعنی هفت یا هشت برابر انرژی و گاز مصرف میکند و یک برابر گرما میدهد.
این نماینده مجلس میگوید گرانی حاملهای انرژی یعنی جمع شدن سفره کوچکشده مردم، یعنی زندگی ۸۵ میلیون ایرانی را به مخاطره انداختن و این واقعیت است.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس تصریح کرد: این حرفهایی که برخی میزنند که حدود ۴۰ درصد مردم خودرو ندارند یا اگر معلم، کارگر یا کشاورز هستند بالاخره معلم با یک وسیله نقلیه به سر کلاس درس میرود و کشاورز محصولش را میآورد عرضه میکند یا کارگر به سر کارش میرود پس وقتی بنزین یا گازوئیل گران شود، بر زندگی آنها هم تأثیرگذار است.
یوسفی گفت: مسئولان اجرایی کمی به فکر سفره کوچکشده مردم باشند و سراغ این دو قطبیهای مخالف و موافق در موضوعات فرعی نروند البته برخی تلاش میکنند که حواس مردم را از سوءمدیریت در حوزه اقتصادی پرت کنند.