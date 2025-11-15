دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از راه‌اندازی پایگاه ملی داده‌های شناختی برای سازماندهی داده‌ها در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عطااله پورعباسی در نشست هم‌اندیشی مدیران گروه شناختی مراکز دانشگاهی کشور در تهران، اظهار کرد: ایجاد زیست‌بومی فعال از علم، فناوری و نوآوری درحوزه‌های شناختی از اهداف این ستاد است تا ضمن ارتقای پژوهش‌های ملی، به بهبود کیفیت زندگی، آموزش و حفظ و ارتقای سلامت شناختی جامعه کمک شود.

وی تصریح کرد: توسعه دانش شناختی، تهیه و تدوین اطلسی برای رصد و پایش وضعیت شناختی با هدف ارتقای حمکرانی شناختی، توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی عصب‌شناختی و توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های شناختی از جمله اولویت‌های این ستاد تعیین شده است.

پورعباسی با بیان اینکه هدف ستاد علوم شناختی، ایجاد زیرساختی یکپارچه برای تبادل داده‌ها و تجهیزات میان دانشگاه‌هاست تا محققان کشور بتوانند بدون محدودیت از ظرفیت‌های پژوهشی یکدیگر استفاده کنند، افزود: با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، «پایگاه ملی داده‌های شناختی» برای سازماندهی داده‌ها در کشور ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با اعلام اینکه ترویج دانش علوم شناختی یکی دیگر از برنامه‌های این ستاد برای گسترش این دانش در سطح کشور است، یادآور شد: درحال حاضر در ۲۴ مرکز علمی و دانشگاهی رشته علوم شناختی دایر و شمار زیادی دانشجو در این رشته در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

