در پایان رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله رده بندی با شکست تیم کره جنوبی، سوم آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران امروز شنبه ۲۴ آبان در مرحله رده بندی به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با شکست این تیم سوم آسیا شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران امروز در دیدار رده بندی برابر تیم کره‌جنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۵۷ بر ۴۴ تیم کره جنوبی را شکست داد و سوم آسیا شد.

در پایان این رقابت‌ها سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا بین تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان توزیع می‌شد که تیم ایران از کسب سهمیه جهانی بازماند و تنها موفق به کسب سهمیه بازی‌های پاراآسیایی ناگویای ژاپن شد.

تیم ایران با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و مربیگری عادل طرفی در این مسابقات حضور داشت.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ، رقابت های بسکتبال با ویلچر
خبرهای مرتبط
مسابقات بسکتبال باویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه - تایلند؛
پیروزی جوانان بسکتبال با ویلچر ایران برابر هند در قهرمانی آسیا
مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه؛
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بسکتبال با ویلچر قهرمانی جوانان آسیا - اقیانوسیه؛ باخت ایران برابر سامورایی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
آخرین اخبار
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اکبری به نقره موی‌تای رسید
کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) برگزار شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم
حسن‌زاده در فینال موی‌تای نقره‌ای شد
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد
توضیحات رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی درباره بوکس شطرنج + فیلم
هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
تیراندازی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران دست خالی مصر را ترک کردند
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن