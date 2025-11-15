جنارو گتوزو از فیفا خواست تا روند صعود به جام جهانی را در قاره اروپا تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایتالیا عملا شانسی برای صعود مستقیم به جام جهانی ندارد. آتزوری برای صعود مستقیم به جام جهانی نیاز به برتری ۹ بر صفر مقابل نروژ دارد که این نتیجه دور از ذهن است.

به همین خاطر باید متصور شد ایتالیا برای سومین دوره پیاپی راهی پلی‌آف انتخابی جام جهانی شود؛ جایی که در دو دوره اخیر از صعود به این رقابت‌ها بازمانده است. ایتالیا که در رتبه‌بندی جهانی فیفا در رتبه نهم قرار دارد، پس از شکست در پلی‌آف به ترتیب مقابل سوئد و مقدونیه شمالی، جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را از دست داد.

فیفا ۱۶ سهمیه برای حضور در جام جهانی ۴۸ تیمی به قاره اروپا داده است، اما با نزدیک شدن دوباره به پلی‌آف، گتوزو گفت که برای اطمینان از عدالت در این روند، تغییراتی لازم است.

گتوزو گفت: در زمان فوتبال من، بهترین تیم‌های دوم گروهی مستقیما به جام جهانی راه پیدا می‌کردند، اکنون قوانین تغییر کرده‌اند. برای تغییر قوانین، باید به کسانی که این مسابقات را برگزار می‌کنند دلایل‌تان را بگویید. ما شش برد متوالی در این رقابت‌ها داشتیم و از خیلی از تیم‌های دوم بهتر بودیم و عدالت است که ما به جام جهانی راه یابیم. در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴، دو تیم آفریقایی در جام جهانی وجود داشت، حالا ۹ تیم. این جنجال نیست، اما مشکلاتی وجود دارد و ما آن را به‌خوبی می‌دانیم. اگر به آمریکای جنوبی نگاه کنیم، جایی که از ۱۰ تیم، شش تیم مستقیما به جام جهانی می‌روند و تیم هفتم به پلی‌آف می‌رود، این باعث ناراحتی می‌شود. در اروپا باید قوانین تغییر کنند. 

ایتالیا در دیدار رفت برابر نروژ با سه گل شکست خورد و همین شکست کافی بود تا سران فدراسیون فوتبال ایتالیا دست به کار شوند و به همکاری با لوچانو اسپالتی پایان دهند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایتالیا ، فیفا
خبرهای مرتبط
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آنتونیو گالیاردی دستیار قلعه نویی شد
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
آخرین اخبار
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اکبری به نقره موی‌تای رسید
کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) برگزار شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم
حسن‌زاده در فینال موی‌تای نقره‌ای شد
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد
توضیحات رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی درباره بوکس شطرنج + فیلم
هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
تیراندازی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران دست خالی مصر را ترک کردند
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن