جنارو گتوزو از فیفا خواست تا روند صعود به جام جهانی را در قاره اروپا تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایتالیا عملا شانسی برای صعود مستقیم به جام جهانی ندارد. آتزوری برای صعود مستقیم به جام جهانی نیاز به برتری ۹ بر صفر مقابل نروژ دارد که این نتیجه دور از ذهن است.

به همین خاطر باید متصور شد ایتالیا برای سومین دوره پیاپی راهی پلی‌آف انتخابی جام جهانی شود؛ جایی که در دو دوره اخیر از صعود به این رقابت‌ها بازمانده است. ایتالیا که در رتبه‌بندی جهانی فیفا در رتبه نهم قرار دارد، پس از شکست در پلی‌آف به ترتیب مقابل سوئد و مقدونیه شمالی، جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را از دست داد.

فیفا ۱۶ سهمیه برای حضور در جام جهانی ۴۸ تیمی به قاره اروپا داده است، اما با نزدیک شدن دوباره به پلی‌آف، گتوزو گفت که برای اطمینان از عدالت در این روند، تغییراتی لازم است.

گتوزو گفت: در زمان فوتبال من، بهترین تیم‌های دوم گروهی مستقیما به جام جهانی راه پیدا می‌کردند، اکنون قوانین تغییر کرده‌اند. برای تغییر قوانین، باید به کسانی که این مسابقات را برگزار می‌کنند دلایل‌تان را بگویید. ما شش برد متوالی در این رقابت‌ها داشتیم و از خیلی از تیم‌های دوم بهتر بودیم و عدالت است که ما به جام جهانی راه یابیم. در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴، دو تیم آفریقایی در جام جهانی وجود داشت، حالا ۹ تیم. این جنجال نیست، اما مشکلاتی وجود دارد و ما آن را به‌خوبی می‌دانیم. اگر به آمریکای جنوبی نگاه کنیم، جایی که از ۱۰ تیم، شش تیم مستقیما به جام جهانی می‌روند و تیم هفتم به پلی‌آف می‌رود، این باعث ناراحتی می‌شود. در اروپا باید قوانین تغییر کنند.

ایتالیا در دیدار رفت برابر نروژ با سه گل شکست خورد و همین شکست کافی بود تا سران فدراسیون فوتبال ایتالیا دست به کار شوند و به همکاری با لوچانو اسپالتی پایان دهند.