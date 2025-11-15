کیلیان‌ام باپه به دلیل مصدومیت بازی آخر فرانسه در انتخابی جام جهانی مقابل آذربایجان را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان‌ام‌باپه کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، به دلیل مصدومیت مچ پا، بازی خارج از خانه مقابل آذربایجان در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.

در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶،‌ام‌باپه در چهار بازی پنج گل به ثمر رساند و نقش اصلی را در راه‌یابی فرانسه به این رقابت‌ها ایفا کرد. او در دیدار اخیر برابر اوکراین هم زننده دو گل تیمش بود و یک پاس گل نیز داد تا بهترین بازیکن مسابقه لقب گیرد. 

همچنین ادواردو کاماوینگا (رئال مادرید) که دچار کشیدگی همسترینگ شده است و مانو کونه (رم) که محروم است، در پرواز به باکو غایب خواهند بود.

تیم ملی فرانسه پیش از این حضور خود در مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده است، بنابراین بازی آخر مقدماتی مقابل آذربایجان بی تاثیر و بی اهمیت است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال فرانسه ، انتخابی جام جهانی ، جام جهانی
کومان: بیشتر ناراحتم تا خوشحال
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
