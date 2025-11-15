باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - شهرام شکری اظهار کرد: استان کردستان یکی از برف‌گیرترین مناطق کشور است که با مساحت بیش از ۲۸ هزار کیلومتر مربع، حدود ۱.۷ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: وجود ارتفاعات بلند همچون کوه شاهو با ارتفاع ۲۳۹۰ متر و کوه چهل‌چشمه با ۳۱۷۳ متر سبب شده است راهداری زمستانی در این استان شرایط ویژه‌ای داشته باشد.

مدیرکل راهداری استان کردستان گفت: طول راه‌های شریانی استان ۱۳۱۸ کیلومتر است که از این میزان، ۳۳۷ کیلومتر بزرگراه و ۷۸۲ کیلومتر راه اصلی است، همچنین ۵۹۰ کیلومتر راه فرعی و ۳۶۲۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده داریم و در مجموع ۵۳۲۸ کیلومتر از راه‌های استان تحت تأثیر عملیات راهداری زمستانی قرار دارند.

شکری با اشاره به شناسایی و اولویت‌بندی مسیر‌های برف‌گیر، تصریح کرد: ۲۲ گردنه برف‌گیر در استان شناسایی شده است که محور ترانزیتی سنندج-مریوان-باشماق به دلیل اهمیت مرزی و نقش اقتصادی آن از اولویت‌های اصلی عملیات زمستانی به شمار می‌رود و محور شریانی سنندج-قروه-همدان نیز به عنوان مسیر ارتباطی مرکز استان با سایر مناطق کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۹۷ نیروی انسانی در قالب ۳۶ اکیپ در محور‌های مواصلاتی استان فعال هستند که از این تعداد، ۲۴۹ اپراتور ماشین‌آلات راهداری زمستانی، ۲۲۶ نفر راهدار عملیاتی و ۲۲ نفر از کارکنان پشتیبانی و تدارکات هستند.

مدیرکل راهداری استان کردستان عنوان کرد: ۳۴۰ دستگاه ماشین‌آلات آماده به کار را در اختیار داریم که شامل ۵۵ دستگاه سبک، ۱۵۰ دستگاه نیمه‌سنگین و ۱۲۰ دستگاه سنگین است.

شکری گفت: در حال حاضر ۳۰ دستگاه نیاز به تعمیر اساسی دارد و ۱۴ دستگاه نیز از رده خارج شده است، برای تأمین مصالح راهداری نیز سال جاری حدود ۴۲ هزار تن ماسه و پنج هزار تن نمک مورد نیاز است که تاکنون بیش از ۳۱ هزار تن ماسه و ۱۷۵۰ تن نمک در انبار‌ها ذخیره شده و مابقی در حال انتقال است.

وی افزود: استان کردستان دارای ۳۶ پایگاه راهداری است که از این میان ۱۰ پایگاه مرکزی و ۲۶ پایگاه فرعی فعال هستند، همچنین ۲۱ باب آشیانه ماشین‌آلات و ۲۲ انبار نمک و ماسه در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان ادامه داد: سال گذشته ۷۸ دستگاه تراکتور برف‌روب، شش دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه گریدر، دو دستگاه کامیون و هشت دستگاه لودر از طریق اجاره به ناوگان راهداری اضافه شده بود.

شکری خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در راهداری حفظ ایمنی تردد، باز نگه داشتن راه‌های اصلی و روستایی و ارائه خدمات سریع در شرایط اضطراری است و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات لازم، زمستانی ایمن و بدون حادثه را برای مردم استان رقم بزنیم.