باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجله اکونومیست در گزارشی هشدار داده است که نوار غزه ممکن است بزرگ‌ترین ذخیره بمب‌ها و مهمات عمل‌نکرده را در میان تمام مناطق درگیری جهان در خود جای داده باشد. این مسئله خطری طولانی‌مدت برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است که حتی پس از پایان درگیری نیز جان غیرنظامیان را تهدید کرده و موجب معلولیت آنان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از این خطر به صورت پنهان و در زیر آوار‌ها نهفته است. دلیل این امر استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از بمب‌های مجهز به مکانیزم انفجار تأخیری است که برای انفجار درون سازه‌ها یا زیرزمین‌ها طراحی شده‌اند. یکی از نمونه‌های تلخ این وضعیت، ماجرای دو کودک به نام‌های نبیله الشرباصی و برادرش است که یک بمب عمل‌نکرده را با اسباب‌بازی اشتباه گرفته و با آن بازی می‌کردند.

آمار‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تاکنون دست‌کم ۵۳ نفر در نتیجه انفجار بقایای بمب‌های باقی‌مانده از جنگ دو ساله غزه کشته یا زخمی شده‌اند. با این حال، سازمان‌های امدادی بر این باورند که آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این رقم است.

بر اساس برآورد‌های موجود، حجم مهمات عمل‌نکرده در غزه از هفت هزار تن فراتر رفته و حدود چهل درصد از محله‌های مسکونی این منطقه با این تهدید آلوده شده‌اند. بیش از سه هزار تن از این مهمات در مناطق بیت‌حانون، بیت‌لاهیا و جبالیا متمرکز شده است.

کارشناسان بر این باورند که پاک‌سازی کامل این حجم عظیم از بقایای جنگی در شرایط فعلی ممکن است بین بیست تا سی سال به طول بینجامد، مگر اینکه یک مداخله مهندسی گسترده و سریع در سطح بین‌المللی صورت پذیرد. نیک اور، کارشناس مواد منفجره در سازمان «انسانیت و مشارکت»، در این زمینه توضیح می‌دهد: «پاک‌سازی کامل آوار‌ها هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که بخش عمده‌ای از این مهمات در زیر زمین دفن شده است. نسل‌های آینده نیز با این تهدید رو‌به‌رو خواهند بود.» وی وضعیت کنونی غزه را با مناطقی در بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرده است.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌سازد که سازمان ملل متحد حتی پس از سال‌ها هنوز برای پاک‌سازی شهر موصل که هدف حملات گسترده ائتلاف به رهبری آمریکا قرار داشت، با دشواری‌های فراوانی رو‌به‌رو است. در حالی که شدت بمباران غزه بسیار بیشتر از موصل بوده و همین امر خطرات عملیات پاک‌سازی را دوچندان می‌کند.

در همین حال، دولت انگلیس وعده اختصاص چهار میلیون پوند برای عملیات پاک‌سازی مین در غزه را داده است. با این حال، مجله اکونومیست تأکید می‌کند که مانع اصلی در این راه، محدودیت‌های اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی بر ورود کارشناسان و تجهیزات تخصصی است. علاوه بر این، بسیاری از وسایل مورد نیاز در فهرست اقلام «با کاربرد دوگانه» قرار دارند که ورود آنها توسط اسرائیل ممنوع شده است. این محدودیت‌ها نیرو‌های خنثی‌سازی را وادار کرده تا از راه‌حل‌های جایگزین استفاده کنند، از جمله پر کردن کیسه‌های مواد غذایی با شن برای ایجاد سد‌های محافظ.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که وضعیت غزه حتی در صورت وجود تجهیزات مناسب نیز فوق‌العاده پیچیده است. برخلاف موصل، در غزه امکان تخلیه کامل غیرنظامیان وجود ندارد و با تخریب گسترده‌ای که در بخش بزرگی از این نوار رخ داده، هیچ نقطه امنی برای انتقال مردم باقی نمانده است.

منبع: اکونومیست