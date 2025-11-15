کارشناس هواشناسی استان قزوین از احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق استان قزوین تا روز دوشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه، گذر پیاپی امواج از سطح منطقه موجب پوشش کامل ابر در آسمان استان خواهد شد.
به گفته وی، روز دوشنبه با تقویت این امواج، در برخی مناطق استان وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای لحظهای شدید پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین افزود: امروز و فردا بارشها عمدتاً در ارتفاعات استان رخ خواهد داد و تغییرات محسوس دمایی برای روزهای یکشنبه و دوشنبه انتظار نمیرود.
بهروزی بیان کرد: امروز شنبه کاهش نسبی دما پیشبینی شده است، اما در روزهای بعد تغییر قابل توجهی در دما رخ نخواهد داد.
منبع: صدا و سیما